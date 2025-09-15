Molestia en Real Madrid: jugadores fueron sometidos a control antidoping sorpresa previo a la Champions League

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Real Madrid, este martes, iniciará su periplo en la Champions League 2025-26 al recibir al francés Olympique Marsella en lo que será la primera jornada de la fase liga, aunque los merengues recibieron una sorpresa de parte de LaLiga.

Resulta que la prensa española sostiene que Real Madrid tuvo -en la ciudad deportiva de Valdebebas- un control antidoping para sus jugadores, todo en la previa del cotejo frente a Olympique Marsella en el Estadio Santiago Bernabéu. Esto fue llevado a cabo por la Agencia Estatal Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (CELAD), que es parte del Consejo Superior de Deportes (CSD) y Ministerio de Educación y Deporte.



Ello, según el Diario AS y otros medios de España, ha causado molestia en Real Madrid porque "altera la rutina" del primer equipo a poco más de 24 horas del choque en la Champions.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

El control antidoping en Real Madrid

A raíz de ello, el entrenamiento de la 'Casa Blanca' tuvo una hora de retraso para los dirigidos por el director técnico Xabi Alonso. Fueron seis jugadores los sometidos a las pruebas.

El citado medio añade que tantos jugadores como cuerpo técnico no solo mostraron su sorpresa por este hecho, sino también molestia porque los trabajos no empezaron a las 11:00 a.m. hora local, más bien al mediodía.

Al respecto, el entrenador del Real Madrid tuvo palabras en lo que fue su conferencia de prensa por el debut en la Copa de Europa. Los merengues por una nueva 'Orejona', su decimosexta a lo largo de la historia.

"Son cosas que no están en nuestras manos. Son protocolos de la LaLiga y no lo controlamos nosotros. Ya está", remarcó el también exjugador merengue.

Real Madrid en la Champions League

Por otra parte, hay que tener en cuenta que en las últimas cuatro temporadas de la Champions League, Real Madrid ha alcanzado cuatro victorias en lo que tiene que ver con sus estrenos.

Así, pasó por encima de elencos como el Stuttgart (Alemania), Celtic (Escocia), Unión Berlín (Alemania) y el Inter de Milán (Italia).