Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 14 de agosto | (Exaltación de la Cruz) - "Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él"
EP 1078 • 11:42
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro Maurate afirma que soluciones a problemas estructurales de EsSalud no serán rápidas
EP 1866 • 16:48
Informes RPP
Informes RPP
Robert Prevost celebra su primer cumpleaños como Papa León XIV
EP 1325 • 05:50

Molestia en Real Madrid: jugadores fueron sometidos a control antidoping sorpresa previo a la Champions League

Kylian Mbappé apunta a titular contra Olympique Marsella.
Kylian Mbappé apunta a titular contra Olympique Marsella. | Fuente: Real Madrid CF
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

A un día de jugar la Champions League contra el Marsella, seis futbolistas del Real Madrid pasaron por un control antidopaje.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Real Madrid, este martes, iniciará su periplo en la Champions League 2025-26 al recibir al francés Olympique Marsella en lo que será la primera jornada de la fase liga, aunque los merengues recibieron una sorpresa de parte de LaLiga.

Resulta que la prensa española sostiene que Real Madrid tuvo -en la ciudad deportiva de Valdebebas- un control antidoping para sus jugadores, todo en la previa del cotejo frente a Olympique Marsella en el Estadio Santiago Bernabéu. Esto fue llevado a cabo por la Agencia Estatal Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (CELAD), que es parte del Consejo Superior de Deportes (CSD) y Ministerio de Educación y Deporte.

Ello, según el Diario AS y otros medios de España, ha causado molestia en Real Madrid porque "altera la rutina" del primer equipo a poco más de 24 horas del choque en la Champions.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB

El control antidoping en Real Madrid

A raíz de ello, el entrenamiento de la 'Casa Blanca' tuvo una hora de retraso para los dirigidos por el director técnico Xabi Alonso. Fueron seis jugadores los sometidos a las pruebas.

El citado medio añade que tantos jugadores como cuerpo técnico no solo mostraron su sorpresa por este hecho, sino también molestia porque los trabajos no empezaron a las 11:00 a.m. hora local, más bien al mediodía.

Al respecto, el entrenador del Real Madrid tuvo palabras en lo que fue su conferencia de prensa por el debut en la Copa de Europa. Los merengues por una nueva 'Orejona', su decimosexta a lo largo de la historia.

"Son cosas que no están en nuestras manos. Son protocolos de la LaLiga y no lo controlamos nosotros. Ya está", remarcó el también exjugador merengue.

Real Madrid en la Champions League

Por otra parte, hay que tener en cuenta que en las últimas cuatro temporadas de la Champions League, Real Madrid ha alcanzado cuatro victorias en lo que tiene que ver con sus estrenos.

Así, pasó por encima de elencos como el Stuttgart (Alemania), Celtic (Escocia), Unión Berlín (Alemania) y el Inter de Milán (Italia).

Te recomendamos

Video recomendado

Tags
Real Madrid LaLiga

Más sobre Champions League

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA