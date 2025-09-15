Rápida respuesta: Corzo y Pérez Guedes contestaron a duras palabras de Carlos Zambrano

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Universitario sigue como líder del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto. Y es que los cremas le remontaron 2-1 el marcador a Melgar en la siempre complicada plaza de Arequipa.

Más allá de la victoria de Universitario de Deportes, en Alianza Lima hay molestia por los reclamos de la tienda merengue y Carlos Zambrano sostuvo que "esperemos que no nos suspendan más jugadores o se sigan quejando de nosotros porque parecemos niñitas quejándonos de todo. Mejor que jueguen vóley los del costado". Ante ello, el capitán de la 'U', Aldo Corzo, respondió de manera breve.

"Mantenemos un perfil humilde. Yo prefiero no hablar. Creo que lo mejor es hablar en la cancha, para todos. No quiero que se den temas fuera de la cancha", sostuvo el futbolista de Universitario en zona mixta.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

La réplica en Universitario a Carlos Zambrano

Además, el dos veces campeón con el elenco estudiantil agregó que "sacamos un gran partido, un partido duro en un plaza difícil y ante un gran equipo. Habían varias bajas y se siente el trajín que es normal. Me sentí bien (como carrilero) y son circunstancias que se dan. Son cosas que van pasando y el equipo siempre está fuerte".

También, el volante Martín Pérez Guedes tuvo palabras para lo que fueron las declaraciones de Zambrano luego de la caída íntima 4-3 a manos de Deportivo Garcilaso.

"Eso ya pasó. Nosotros nos dedicamos a jugar y hay que seguir metiéndole porque queremos lograr el objetivo final", mencionó el mediocampista de Universitario.

En tanto, el exMelgar añadió -respecto a la victoria ante su anterior elenco- que "no perdimos la calma, estuvimos concentrados y sabíamos que el partido iba a ser largo. La verdad que hemos ganado en plaza difíciles y falta mucho. No se ha logrado nada. Falta y ganarle a Melgar es importante".

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025