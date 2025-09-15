Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 14 de agosto | (Exaltación de la Cruz) - "Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él"
EP 1078 • 11:42
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro Maurate afirma que soluciones a problemas estructurales de EsSalud no serán rápidas
EP 1866 • 16:48
Informes RPP
Informes RPP
Robert Prevost celebra su primer cumpleaños como Papa León XIV
EP 1325 • 05:50

Rápida respuesta: Corzo y Pérez Guedes contestaron a duras palabras de Carlos Zambrano

Rápida respondieron: Corzo y Pérez Guedes contestaron a duras palabras de Carlos Zambrano [VIDEO]
Rápida respondieron: Corzo y Pérez Guedes contestaron a duras palabras de Carlos Zambrano [VIDEO] | Fuente: Club Universitario de Deportes
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Los jugadores de Universitario replicaron luego que Carlos Zambrano indicara que "mejor jueguen vóley" ante reclamos en la Liga1 Te Apuesto.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Universitario sigue como líder del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto. Y es que los cremas le remontaron 2-1 el marcador a Melgar en la siempre complicada plaza de Arequipa.

Más allá de la victoria de Universitario de Deportes, en Alianza Lima hay molestia por los reclamos de la tienda merengue y Carlos Zambrano sostuvo que "esperemos que no nos suspendan más jugadores o se sigan quejando de nosotros porque parecemos niñitas quejándonos de todo. Mejor que jueguen vóley los del costado". Ante ello, el capitán de la 'U', Aldo Corzo, respondió de manera breve.

"Mantenemos un perfil humilde. Yo prefiero no hablar. Creo que lo mejor es hablar en la cancha, para todos. No quiero que se den temas fuera de la cancha", sostuvo el futbolista de Universitario en zona mixta.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB

La réplica en Universitario a Carlos Zambrano

Además, el dos veces campeón con el elenco estudiantil agregó que "sacamos un gran partido, un partido duro en un plaza difícil y ante un gran equipo. Habían varias bajas y se siente el trajín que es normal. Me sentí bien (como carrilero) y son circunstancias que se dan. Son cosas que van pasando y el equipo siempre está fuerte".

También, el volante Martín Pérez Guedes tuvo palabras para lo que fueron las declaraciones de Zambrano luego de la caída íntima 4-3 a manos de Deportivo Garcilaso.

"Eso ya pasó. Nosotros nos dedicamos a jugar y hay que seguir metiéndole porque queremos lograr el objetivo final", mencionó el mediocampista de Universitario.

En tanto, el exMelgar añadió -respecto a la victoria ante su anterior elenco- que "no perdimos la calma, estuvimos concentrados y sabíamos que el partido iba a ser largo. La verdad que hemos ganado en plaza difíciles y falta mucho. No se ha logrado nada. Falta y ganarle a Melgar es importante".

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

 EquiposPJGEPGFGCDGPuntos
1Universitario8530135+818
2Cusco FC6510103+716
3Deportivo Garcilaso8440137+616
4Sporting Cristal7421155+1014
5Alianza Lima8332109+112
6Los Chankas74031114-312
7Cienciano7322105+511
8Alianza Universidad8314913-410
9Sport Huancayo82331112-19
10Juan Pablo II723278-19
11FBC Melgar8233810-29
12Comerciantes Unidos7223810-28
13Atlético Grau7214911-27
14Ayacucho FC721469-37
15ADT7214511-67
16Alianza Atlético61323306
17Sport Boys8116210-84
18UTC602449-52

Te recomendamos

Video recomendado

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!
Tags
Universitario de Deportes Aldo Corzo Martín Pérez Guedes Liga 1 Liga 1 Te Apuesto

Más sobre Descentralizado

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA