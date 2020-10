Zinedine Zidane ganó tres Champions League como DT del Real Madrid | Fuente: AFP | Fotógrafo: GABRIEL BOUYS

Zinedine Zidane no mostró su mejor versión como técnico del Real Madrid. En su debut en la Champions League 2020-21, perdió 2-3 ante Shakhtar Donetsk, en un cotejo donde llegó a estar tres goles por debajo durante la primera fracción.

"Tengo mala sensación porque al final se ha juntado un poco de todo. Nos equivocamos en el primer gol y luego nos ha faltado confianza, nos faltó juego, nos faltaron muchas cosas. Me alegra la reacción de mis jugadores en la segunda parte. Ha sido un partido malo y sabemos que tenemos que cambiar cosas", dijo el entrenador en rueda de prensa.

El francés acumula su segunda caída en el comienzo de temporada. Antes del Shakhtar, perdió contra Cádiz por LaLiga, donde el escenario también fue el estadio Alfredo Di Stéfano.

"El primer gol que nos meten nos hace daño y luego ha sido un partido complicado. Nos ha faltado un poco de todo, pero lo que más la confianza, que es lo más importante. Me veo capaz de encontrar soluciones y eso es lo que voy a intentar. Es solo un segundo partido malo y ahora hay que preparar el partido del sábado para cambiar estas cosas", señaló.

Zidane apunta hacia el ‘Clásico’ en el Camp Nou contra el Barcelona, donde aguarda mostrar la regularidad del comienzo de curso, periodo en el que alcanzó el primer puesto de LaLiga.

"No hay que olvidarse de los partidos anteriores. Hemos empezado con tres victorias y un empate en Liga. Hoy es la segunda derrota, no estamos contentos, pero no vamos a bajar los brazos. Esto acaba de empezar y lo que queremos es dar la vuelta estando todos juntos. De cara al sábado no tengo nada que decir a los aficionados”, mencionó.

"Me disgusta por los jugadores, me han hecho ganar muchas cosas y hoy es un mal partido. Pero esto es el fútbol, hay que aguantar porque sabemos que hoy es gris y mañana saldrá el sol. A veces es muy complicado, ha sido una noche difícil, pero sigo creyendo en esta plantilla", añadió.