Real Madrid se vio sorprendido por el Shakhtar Donetsk en su estreno en la Champions League, donde cayó de local por 2-3, aunque durante la primera parte estuvieron por tres goles abajo. Fue Luka Modric quien se expresó tras el cotejo y reconoció que no estuvieron a la altura del certamen.

"El primer tiempo no estuvimos a la altura de la competición, el segundo intentamos mejorar y hemos mejorado, pero no fue suficiente para empatar o ganar el partido. Tenemos que ahora mejorar, esto es obvio, nos faltó un poco de confianza hoy en el primer tiempo. No hay tiempo para lamentarse", dijo en el croata en ‘Movistar Plus’.

La próxima presentación de los merengues será en el ‘Clásico’ ante Barcelona, al que visitarán el sábado 24 de octubre en el Camp Nou. Para el mediocampista es el mejor rival para poder cambiar de imagen.

"Es bueno que el próximo partido sea el Clásico. Tenemos que estar juntos y confiar en nuestra calidad, que no se nos ha olvidado jugar al fútbol. El Clásico es un partido diferente y seguro que vamos a estar al nivel del partido", añadió.

Real Madrid registra ya sus primeras derrotas en la temporada 2020-21. En la pasada fecha de LaLiga cayó ante Cádiz y ahora se repitió ante Shakhtar por la Champions.

"Es cierto que no hemos entrado bien en el partido y luego mejoramos bastante, pero hoy no era suficiente. Tenemos que mejorar, presionar más y mejor y lo hemos hecho. Intentar estar juntos. Es una derrota dura, pero queda mucho", señaló.