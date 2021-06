Mira aquí, Colombia vs Ecuador: cómo ver, día, fecha y horarios por Copa América 2021. | Fuente: AFP

Colombia vs. Venezuela será uno de los atractivos duelos por la segunda fecha del Grupo B de la Copa América 2021, que se disputa en Brasil. Este cotejo está programado para este jueves 17 de junio a partir de las 4:00 p.m. hora peruana y colombiana, y 5:00 p.m. horario venezolano en el Estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira de Goiania.

Si quieres ver el partido entre Colombia y Venezuela por TV, podrás sintonizarlo por las pantallas de América Televisión, DirecTV, Win Sports+, RCN TV y TLT.

El delantero Luis Fernando Muriel aseguró este martes que la Selección de Colombia no está de paseo y que el objetivo es hacer una buena Copa América y que trabajan para ganarle a Venezuela, el próximo rival. No obstante, el elenco llanero no se la pondrá nada fácil.

Colombia vs. Venezuela: horarios en el mundo

Perú: 4:00 p.m.

Ecuador: 4:00 p.m.

Colombia: 4:00 p.m.

México: 4:00 p.m.

Argentina: 6:00 p.m.

Chile: 5:00 p.m.

Venezuela: 5:00 p.m.

Estados Unidos (Florida): 5:00 p.m.

"Este es un equipo que tiene que salir a ganar cualquier partido, nuestro objetivo es hacer una gran Copa América, y, ¿por qué no? ganarla", dijo en rueda de prensa el ariete del Atalanta, cuadro de la Serie A.



Muriel añadió: "No vinimos de paseo, queremos jugar y ganar, si bien puede utilizarse como pruebas o un banco para encontrar alternativas, cada partido va a ser para ganar".



"Venezuela es un equipo que deja jugar un poco más, yo quiero estar siempre bien ubicado y a partir de allí dar siempre lo mejor de mí, tratar de marcar goles y conseguir esa victoria que prácticamente nos dejaría en la otra ronda", agregó Muriel.



Detalló que uno de los aspectos en que ha enfatizado el técnico del equipo, Reinaldo Rueda, es en la posesión de la pelota pero recalcó que "cada partido trae su dificultad. Es difícil montarnos en la cabeza falsas ilusiones, ni cargarnos de una presión en nosotros mismos. Debemos trabajar cada partido paso a paso", añadió.

Al referirse a posibles compañeros para hacer dupla en el frente de ataque bien sea con Duván Zapata, Alfredo Morelos, Miguel Borja o Rafael Santos Borré, Muriel aseguró que puede jugar con cualquiera de ellos.

¿Dónde ver el Colombia ante Venezuela por televisión?

Lo ves por las señales de DirecTV, América, Win Sports+, RCN TV y TLT. (EFE)

