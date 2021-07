El "Dibu" Martínez se llevó el premio a mejor arquero de la Copa América 2021. | Fuente: AFP | Fotógrafo: NELSON ALMEIDA

Emiliano Martínez ha roto su silencio y ha señalado que pidió disculpas a Yerry Mina luego del enfrentamiento verbal que tuvo contra el jugador de Colombia en los penales de las semifinales de la Copa América 2021.

Martinez señaló al diario Olé que escribió a Mina: “Yo le escribí a Yerry Mina que le ofrecía disculpas, que la verdad no fue nada personal, y que lo de hablar fue algo para hacerme fuerte”.

El portero argentino señaló que este acto busca quitarle los nervios del momento.

“A los que no les hablé es porque no les vi esos nervios y me concentré más en la pelota. Pero cuando vi que me miraban, vi los penales contra Uruguay, vi que a ellos les gustaba el faranduleo... Bueno, a ver qué tanto te gusta. Nada más que por eso. El festejo fue más por lo que yo pasé durante mi carrera profesional, que me descargué en el festejo, pero no fue nada personal”, señaló.

"Le escribí diciendo disculpame, no te quise fanfarronear, fue cosa del partido. Él me contestó todo muy profesional", aseguró, cerrando el tema.

Como se recuerda, Emiliano Martínez confrontó verbalmente a los tiradores de Colombia antes que ejecuten su penal. La polémica más grande llegó con Yerry Mina, a quien le dijo “Mirá que te como, hermano. Yo te conozco, sos un farandulero”.

No hace caso a las críticas

El campeón de la Copa América 2021 también rechazó las críticas obtenidas por hinchas colombianos u otros ante sus frases.

“Me entran por un oído y me salen por el otro".

"Es algo que hago, mismo con mis compañeros. No es algo que busco poner nerviosos a los demás. Es porque yo me siento que estoy bien hablando. Te puedo hablar cualquier cosa, como le hablo al 10 o al 25, me siento activo, por eso lo hago", finalizó.





Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

‘Espacio Vital’: ¿Cuánto tiempo dura la inmunidad después de la infección por COVID-19?