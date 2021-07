Emiliano Martínez ha tapado en cinco partidos de Argentina en Copa América 2021. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Fernando Bizerra

Tanda de penales entre Argentina y Colombia tras el tiempo extra por el pase a la final de la Copa América 2021. Emiliano Martínez, una de las figuras del torneo, se consolidó como el mejor portero del campeonato al atajar tres penales que le dieron a la albiceleste su pase a la gran final.

Sin embargo, Emiliano Martínez está en el ojo de la tormenta por las palabras que le dijo a Yerry Mina y Miguel Borja al momento que estos últimos lanzaron sus tiros. "Hazte el boludo... te gusta esperar a vos, cagón", se le escuchó decir al popular 'Dibu', guardameta de Argentina y quien milita en el Aston Villa. Para colmo, tuvo un gesto sexual cuando le tapó el remate el defensor del Everton.

Emiliano puede hablar. Claro que sí. Las reglas no se lo impiden, pero ¿hasta qué punto se puede buscar desestabilizar a un rival para pasar al insulto?

Emiliano Martínez y sus penales frente a Colombia

Así fue parte de la tanda de penales del 'Dibu' Martínez ante Colombia. | Fuente: ESPN

Una cosa, para quien escribe, es querer que el contrincante se salga de sus casillas, perfilar su desconcentración e, incluso, 'jugar' con su mente para sacarlo del partido. Otra, muy distinta, es llegar a un lenguaje chabacano, grosero e irse al extremo de ofenderlo.

Eso no es fútbol, aunque el árbitro venezolano Jesús Valenzuela no lo entendió así. Se acercó en una ocasión al guardameta para llamarle la atención, pero este último siguió con lo mismo. Como mínimo, lo sensato era mostrarle la tarjeta amarilla en señal de advertencia que podía mandarlo a las duchas.

Acá no se trata de la típica frase de "todo queda en la cancha". ¿Hasta qué límite se puede esperar que los jugadores insulten a sus rivales sin que el referí ponga cartas en el asunto? El caso de Emiliano Martínez frente a los 'cafeteros' deja abierta esta polémica.

Ojo. El talento que tiene bajo palos no se lo quita nadie. Es un crack y no se entiende cómo en Arsenal no se dieron cuenta que dentro de su plantilla tenían un diamante en bruto. No obstante, todo debe estar dentro de un marco de no agresión.

Ahora, el 'Dibu' le pone la mira a Neymar, Richarlison y compañía este sábado 10 de julio, fecha en la que la albiceleste chocará ante Brasil en el Maracaná. De llegar a los penales, ¿hará lo mismo? O mejor dicho, ¿se lo permitirán?

