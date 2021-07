Ronaldo defendió a Lionel Messi por no ganar títulos con Argentina | Fuente: AFP / Instagram

La final de la Copa América 2021 entre Argentina y Brasil concentra a todo el mundo fútbol. No solo se trata del clásico sudamericano con el título continental en juego, sino que además se tendrá el duelo entre los ‘cracks’ Lionel Messi y Neymar.

Palpitando la final en el Estadio Maracaná, el streamer español Ibai Llanos tuvo la presencia de Gerard Piqué y el exfutbolista Ronaldo Nazario.

Lionel Messi y Neymar fueron compañeros en Barcelona y muy conocidos tanto de Piqué y Ronaldo. No obstante, la atención se concentró en el capitán de Argentina, que llega con una situación particular al gran partido.

Ronado fue consultado por la falta de títulos de Lionel Messi con la selección mayor de Argentina. En su trayectoria cuenta con un Mundial Sub 20 y el oro olímpico en 2008, aunque está en blanco para las grandes citas.

"No entremos en este mérito porque llegaremos al discurso de Champions League y yo no la he ganado", dijo entre risas el ‘Fenómeno’. "No se puede tener todo. Esto no le quita mérito alguno al Enano, que es espectacular. Todo lo que ha hecho ha enamorado al mundo", explicó Ronaldo.





¿Messi ganará su primera Copa América con Argentina?

Un joven Lionel Messi fue parte de la final de Copa América 2007 en Venezuela, donde Argentina cayó goleada ante Brasil. Después de ello, perdió el partido decisivo por el Mundial 2014 y las Copas América 2015 y 2016, ambas ante Chile.

Lionel Messi en el calentamiento para la final de Copa América 2021 | Fuente: AFP





