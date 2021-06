Santiago Ormeño tiene 27 años y es jugador del León. | Fuente: Composición RPP

Santiago Ormeño se convirtió en el gran protagonista de la convocatoria de la Selección Peruana de cara a la Copa América 2021. El delantero de 27 años del León no solo hizo noticia en Perú, ya que desde México, país donde nació, se desató una gran cobertura sobre su sorpresivo llamado por encima del histórico delantero Paolo Guerrero, que quedó al margen por un tema físico/médico.

En la prensa mexicana aún se sigue debatiendo de las razones que tuvo Gerardo Martino para elegir a Rogelio Funes Mori en la Selección de México, en lugar de Santiago Ormeño que en la última temporada en la Liga MX consiguió su mejor rendimiento como futbolista. Gracias a sus goles y buen rendimiento, Puebla quedó a puertas de una final que no logra desde 1992.

Para conocer cómo se vivió en México el llamado de Ormeño a la bicolor, RPP Noticias conversó con los periodistas mexicanos Patricio Aguilar y Luis Tamariz de TUDN (Canal del fútbol mexicano), quienes lamentaron sobre la decisión del ‘Tata’. Asimismo dieron a conocer cómo juega Santiago, quien confesó que siente “feliz y emocionado de este hermoso reto”.

Gol de Santiago Ormeño ante Santos en semifinales. | Fuente: TV Azteca

“Ricardo Gareca se lleva un hombre valioso”

"La decisión de Gareca llamó la atención en México porque hace unas semanas se estaba dividiéndose en la posibilidad de ser convocado para la selección mexicana que dirige Gerardo Martino. Sin embargo, la buena temporada que hizo con Puebla y la campaña mediática que se realizó en nuestro país para que volteara a ver a Ormeño no surtió efecto en Martino, quien tiene en la mente a otros delanteros en lugar de Santiago. De entrada Raúl Jiménez lesionado, ‘Chicharito’ que bajó su juego y apenas lo está retomando y Alan Pulido. Finalmente las características de juego de Ormeño no llenaron el ojo del ‘Tata’ y prefirió convocar a Pulido", señaló Patricio Aguilar.

Sobre las características de juego del exdelantero de Real Garcilaso (ahora Cusco FC), sostuvo: "Ormeño es un hombre más clavado en el área. Sabe jugar de poste (pivote), cargado completamente al perfil izquierdo y difícilmente un balón que tenga lo trata con la derecha. Siempre es la izquierda. Y eso quizá fue lo que determinó que Martino vea otra opción y no la del mexicano-peruano", indicó.

Además, el experimentado hombre de prensa destacó que Ricardo Gareca gana un jugador con goleador que está en franco crecimiento futbolístico.

“Ricardo Gareca se lleva un hombre valioso, que sabe jugar de poste, que le puede dar pausa al juego y que dentro del área suele ser efectivo. Después de tanto trabajar le llegó el reconocimiento a Ormeño y si lo sabe aprovechar le puede dar buenos dividendos. Lleno de motivación y de ilusión viajará a tierras peruanas para concentrarse a la Videna y de ahí llegar a la copa América”, culminó.

Gol de penal de Santiago Ormeño ante Mazatlán. | Fuente: EFE

"Santiago Ormeño tiene un talento..."

Por su parte, Luis Tamariz también llenó de elogios a Santiago Ormeño y va por la misma línea que Aguilar. No entiende por qué el 'Tata' Martino no convocó a 'Ormedeus', pese a su buen desempeño como goleador del Puebla.

"Esta convocatoria finalmente se da para Ormeño y es una buena noticia. Se presionaba en México par su llamado y no quiso el 'Tata' Martino y ahora la prioridad es jugar la Copa América", señaló.

A continuación hizo hincapié que la Selección Peruana se lleva un "buen centrodelantero, muy fuerte" y que sabe jugar de espaldas al arco. "Retiene la pelota y en espacios muy cortos puede resolver muy rápido. Sabe moverse y sobre todo tiene gol. Sabe estar colocado y es un tipo que define", contó.

"En contra, la poca experiencia en este tipo de certámenes y en este tipo de niveles de fútbol. Hace año y medio Ormeño no pintaba, no existía porque a pesar de haber tenido un paso por las fuerzas básicas no había podido debutar y de pronto su crecimiento ha sido rapidísimo. Y habrá que trabajarlo para que no pierda piso y pueda mantener esta línea hacia arriba", añadió.

Tamariz insistió que Perú ahora tendrá en su filas a un delantero con una gran futuro y "con un talento...".

En suma, habrá que esperar si Santiago Ormeño traslada su buen momento en México a la Selección Peruana. ¿Su debut? El nieto del recordado Walter Ormeño se pondría por primera la camiseta de la blanquirroja ante Brasil en la Copa América. ¡Ya faltan solo seis días!





NUESTROS PODCAST

¿Cuánto tiempo dura la inmunidad después de la infección por Covid-19?

Está comprobado que las personas que tuvieron coronavirus pueden reinfectarse tiempo después. ¿Cuánto dura la inmunidad tras el primer contagio? El Dr. Elmer Huerta nos aclara la duda.