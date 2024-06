Fue refugiado, jugó con un peruano, Real Madrid lo quiere y enfrentará a Perú: ¿quién es Alphonso Davies?

El fútbol es más que un grupo de personas corriendo tras un balón. El fútbol esconde historias de superación, historias que merecen ser contadas para que sirvan de inspiración a las próximas generaciones. Y una de ellas es la de Alphonso Davies, capitán de la Selección de Canadá que disputará la Copa América 2024.

El futbolista del Bayern Munich nació el 2 de noviembre de 2000 en Buduburam, un campo de refugiados en Ghana. Sus padres, Victoria y Debeah, vivían —antes de llegar al lugar— en condiciones terribles. De hecho, ella contó —en una entrevista recopilada por The Athletic en 2019— que tenían que "caminar por cadáveres" para buscar comida.

Los años pasaban y la familia quería darle una mejor vida a Davies. Por ello, solicitaron mudarse a Canadá en busca de "seguridad, libertad y oportunidades para nuestros hijos", dijo Victoria en The Athletic.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

Alphonso Davies y su pasión por el fútbol

En Canadá, país donde el hockey sobre hielo es el deporte rey, Alphonso Davies descubrió su pasión por el fútbol. A los 11 años, destacaba sobre sus compañeros y llamaba la atención de entrenadores de, precisamente, el hockey sobre hielo. Pero Marco Bossio, director del programa de la escuela secundaria St Nicholas de Edmonton, se encargó de pulir el diamante y encaminarlo hacia el deporte que lo hizo mundialmente conocido.

Ya a los 13, Alphonso tuvo su primera prueba real en Vancouver Whitecaps, el mejor equipo de fútbol de Canadá y donde militó un peruano: Yordy Reyna. Sin embargo, su familia no aceptó que su hijo se una al equipo hasta un año después.

Vancouver Whitecaps y su salto a la elite mundial

Ya en la academia de Vancouver Whitecaps, Davies sorprendió por su velocidad y regate. Sin embargo, su corta edad generaba dudas, sobre todo en su técnico Carl Robinson, quien en su momento vistió la camiseta de la Selección de Gales. Pero, en el 2016, Robinson se animó e hizo que firme su primer contrato para que la USL (United Soccer League) con Whitecaps FC 2, equipo de reserva de los Whitecaps.

Desde ese entonces, la carrera de Alphonso Davies no paró. Debutó profesionalmente el 16 de julio de 2016 y se convirtió en el segundo jugador más joven en hacerlo en la MLS, solo por detrás del recordado Freddy Adu. Sin embargo, jugó unos partidos más y volvió a la filial. Pero la siguiente temporada brilló como se esperaba: disputó 33 partidos en todas las competiciones con Vancouver, más del doble de su total de la temporada anterior. Además, fue convocado a la Copa de Oro 2017, donde fue nombrado mejor jugador joven del torneo.

Sin embargo, fue su traspaso al Bayern Munich en 2018 lo que catapultó su carrera a un nuevo nivel. En el Bayern, Davies rápidamente se consolidó como uno de los laterales más interesantes del mundo, famoso por su velocidad explosiva y su capacidad para recorrer toda la banda izquierda.

En la temporada 2019-2020, fue crucial en la obtención del triplete del club, ganando la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Champions League. Su rendimiento le valió el reconocimiento como uno de los mejores jugadores jóvenes del mundo y su versatilidad y talento continúan siendo piezas clave en el esquema del Bayern.

Es más, es uno de los jugadores actuales que más títulos tienes. De hecho, ha ganado cinco Bundesliga, tres Supercopa de Alemania, dos Copa de Alemania, una Champions League, un Mundial de Clubes y otros trofeos más.

Esto ha captado la atención de los más grandes de Europa. Tras finalizar la temporada, se viene especulando que Davies iría al Real Madrid y se convertiría en uno de los futbolistas más importantes de la historia de Canadá.

“Nací en Ghana, en un campo de refugiados. Fue una vida dura, pero cuando tenía cinco años, un país llamado Canadá nos dio la bienvenida, y los chicos del equipo de fútbol me hicieron sentir como en casa”, dijo Davies en un discurso expresando su apoyo a la candidatura conjunta de Canadá, Estados Unidos y México para el Mundial 2026.

Alphonso Davies y su sueño de ser actor

Pero Alphonso Davies tiene otro sueño: ser actor. En diversas entrevistas, ha expresado su deseo de incursionar en el mundo de la actuación. Fascinado por el cine y la televisión, Davies sueña con interpretar papeles que inspiren a otros, tal como él ha sido inspirado.

“El futbol es lo primero, pero quiero ser actor. Me gusta entretener a la gente y TikTok me ofrece esa oportunidad. Permite a los fanáticos no solo ver lo que hago en el campo, sino también conocerme un poco más", indicó Davies en una entrevista concedida al exfutbolista Gary Lineker durante la pandemia.

De hecho, su carisma y presencia mediática, evidentes en sus redes sociales, lo perfilan como una figura que podría -fácilmente- hacer la transición a la pantalla grande. Aunque su carrera futbolística está en auge, Davies ya está plantando las semillas para un futuro donde pueda combinar su amor por el deporte y el arte dramático.