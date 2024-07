DT de Argentina esperará "hasta el final" a Lionel Messi para partido ante Ecuador por cuartos de Copa América

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lionel Messi viene recuperándose tras sufrir una lesión en el segundo partido de la fase de grupos de Argentina en la Copa América. El 10 presentó una molestia en el aductor derecho y su presencia en los cuartos de final del torneo está en dudas.

Sin embargo, Lionel Scaloni, DT de la Albiceleste, espera que el futbolista del Inter Miami pueda estar al 100% antes del compromiso para poder tenerlo en cuenta. Es por eso que no descarta su presencia para el duelo ante Ecuador.

"Vamos a esperar, entrenamos dentro de un par de horas y tomaremos la decisión. Un día más es mejor. Ayer [martes] tuvimos buenas sensaciones y hoy esperemos tomarnos este día para definir el equipo", dijo el DT de Argentina en conferencia de prensa previo al duelo.

RPP Deportes en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

El plan sin Messi

Scaloni reconoce que 'Lio' es clave en su esquema de juego, por lo que espera que esté presente en el campo el día jueves frente a la 'Tri'. Sin embargo, confía en los demás delanteros argentinos para alternar en caso no se encuentre listo.

"Cuando ha jugado Leo ha jugado Julián Álvarez, ha jugado Lautaro Martínez. Altera que no juegue Leo, esa es la realidad para todo el mundo, no solo a mí. Intentaremos que esté y, si no está, buscar lo mejor para el equipo", manifestó.

"Todavía no hablé de su situación porque me parece justo esperar hasta el último momento. Hablaré, seguramente, me parecía justo que se tome su tiempo y que entrene lo que sea posible", añadió el DT.