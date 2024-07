Conmebol condena actos de violencia tras encuentro entre Uruguay vs Colombia por Copa América

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Condena actos de violencia. La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) se pronunció sobre la pelea entre jugadores uruguayos e hinchas colombianos finalizado el encuentro por semifinales de la Copa América 2024.

A través de un comunicado emitido en sus redes sociales, la institución indicó que "no hay lugar para la violencia dentro y fuera de las canchas" y pidió a los fanáticos alentar a sus selecciones en los días que resta del torneo.

"La Conmebol condena enérgicamente cualquier acto de violencia que afecte al fútbol. Nuestra labor parte de la convicción de que el futbol no conecta y nos une, a través de sus valores positivos. No hay lugar para la intolerancia y la violencia dentro y fuera de la cancha", indica la primera parte del comunicado.

"Invitamos a todos en los días que quedan a volcar toda la pasión en alentar a sus selecciones y tener una fiesta inolvidable", concluye la misiva.

José María Giménez explicó por qué se produjo la pelea con hinchas

José María Giménez, capitán de la Selección de Uruguay, explicó por qué se dio la trifulca. Según indicó, fue para defender a sus familias que corrían peligro.

"Tuvimos que meternos a la tribuna a sacar a nuestros seres queridos, con un bebé chiquito recién nacido. Un desastre todo. No había ni un solo policía, cayeron a la media hora. Un desastre todo y nosotros ahí dando la cara por los nuestros", indicó en un primer instante.

"Nuestras familias están sufriendo por culpa de los que se toman todos los traguitos de alcohol que no se saben tomar, que se comportan como unos niños que no tienen noción. Ojalá que tengan precaución y no vuelva a suceder, porque esto es un desastre", complementó.