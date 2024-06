Pedro Gallese: "No fue fácil ver a Ricardo Gareca en el banco rival"

Pedro Gallese es uno de los jugadores que guarda un especial cariño por Ricardo Gareca. Por eso, tras el partido con Chile, llegó a camarín rival para visitar al exentrenador de la Selección Peruana.

El arquero dijo que no fue nada fácil tener al 'Tigre' en el banco rival en el debut de la 'Bicolor' en la Copa América 2024.

"No fue fácil verlo en el banco de enfrente, pero durante el partido estuvimos muy concentrados en lo nuestro. Luego del partido, sí nos acercamos a saludarlo por todo lo que nos dio Ricardo", dijo el arquero tras el empate sin goles ante los chilenos.

Más allá del empate, el arquero señaló que están tranquilos. "Por el momento en las Eliminatorias se esperaba menos de Perú, pero creo que hemos dado la talla. Nos organizamos mejor en ataque en el segundo tiempo y tuvimos más opciones, Por lo menos tuvimos a Chile en su campo y eso es lo que hay que resaltar", declaró.

La camiseta de Pedro Gallese ¿verde o amarilla?

Pedro Gallese lució una camiseta que desató una serie de comentarios. Para unos fue amarilla, para otros verde y elegida con el propósito de molestar a Ricardo Gareca, pues es conocido que al DT no le gusta ese color por una cuestión de cábala.

¿Qué dijo Pedro Gallese al respecto? Esto comentó el arquero: "No sé si es verde, no sé si es amarilla, lo cierto es que yo le pedí al auspiciador que me consiguiera una camiseta amarilla y me consiguieron esa, para mí es amarilla más allá de lo que diga la gente".