¿Quién es Maxime Crépeau, el arquero de Canadá que se lució ante Argentina?

En Canadá pueden decir que dejaron pasar una oportunidad de oro para empezar de la mejor manera en la Copa América 2024. Y es que si bien el cuadro norteamericano perdió 2-0 en su estreno del Grupo A contra Argentina, tuvo claras ocasiones para anotarle a la albiceleste.

Ojo que también la Selección de Canadá pudo haber perdido por un marcador más amplio con los sudamericanos, pero que esto finalmente no ocurriera tiene un nombre en particular: Maxime Crépeau. Sucede que el portero canadiense fue la gran figura de su equipo porque salvó en varias oportunidades su valla.

Solamente en el primer tiempo tuvo dos grandes atajadas en prácticamente dos mano a mano con Ángel Di María y Lionel Messi, respectivamente. En la segunda mitad, también destacó con remates a Julían Álvarez, Nicolás Otamendi y nuevamente ante 'Leo', que se quedó con las ganas de marcarle. El argentino no estuvo fino frente a los buenos achiques de parte de Crépeau, quien no le dio espacio para resolver.

Maxime Crépeau y el equipo en donde juega

A sus 30 años de edad es parte del Portland Timbers de la Major League Soccer (MLS), elenco en el que juega desde este año al llegar procedente del vigente campeón LAFC.

Justamente, en este elenco comparte vestuario con el peruano Miguel Araujo, por lo que ambos podrían verse las caras en lo que será el partido del martes en Kansas City en el marco del campeonato continental.

Con anterioridad, Maxime Crépeau ha vestido las camisetas del Montreal Impact, FC Montreal, Ottawa Fury y el Vancouver Whitecaps. Ha pasado por la Selección de Canadá, además, en sus categorías Sub 17, Sub 20 y Sub 20.

Incluso, la presente edición de la Copa América es la primera que juega con el elenco de su país. Su debut fue destacado, más allá de los goles de la 'Araña' Álvarez y Lautaro Martínez. También jugó la Copa Oro -perteneciente a Concacaf- en cuatro oportunidades.

El fixture de Canadá en la Copa América 2024

Jueves 20 de junio

→ Canadá 0-2 Argentina

Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, Georgia)





Martes 25 de junio

→ Canadá vs. Perú

Children's Mercy Park (Kansas City, Kansas)





Sábado 29 de junio

→ Canadá vs. Chile

Inter&Co Stadium (Orlando, Florida)

