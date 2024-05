"Me da mucho dolor": Alejandro Restrepo tras eliminación de Alianza Lima en Copa Libertadores

La tristeza se reflejó en los jugadores de Alianza Lima al término del partido contra Fluminense. El equipo blanquiazul perdió 2-3 en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, por la sexta y última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024.

Alianza estuvo dos veces arriba en el marcador, pero terminó perdiendo con el Fluminense que busca el bicampeonato en la Libertadores. Culminado el partido, el entrenador colombiano Alejandro Restrepo no ocultó su malestar, a pesar del buen rendimiento de sus dirigidos.

“La primera, muchísimo dolor por la gente, porque Alianza tiene una hinchada espectacular, no sé cuántos acompañaron, sé que no es fácil. Matute estuvo lleno en la Copa Libertadores e incluso en el campeonato local cuando ya no teníamos la ilusión de competir por el primer lugar, seguían llenando el Estadio Nacional. Me da mucho dolor porque sé lo ilusionados que estaban y creyeron hasta el final al igual que creía el grupo”, señaló al respecto.

Restrepo, además, admitió que ahora toca evaluar el rendimiento del plantel de cara a su participación en el Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto.

“No nos podemos quedar ahora en esto. Cuando se gana en el fútbol hay que pasar la página rápido, no te puedes quedar celebrando, y cuando se pierde, menos. Hay que reevaluar, replantear, reconocer los errores, hay que mirar hacia adentro, para ver qué se hizo bien, que no. Hay que hacerlo como institución, como comando técnico y seguramente cada jugador lo va a hacer”, culminó.

