Christian Cueva recibió duro comentario de Waldir Sáenz: "Ya no creo que se le deba esperar"

Alianza Lima perdió 2-1 ante Libertad de Paraguay y se complica de cara a acceder a los octavos de final de la Copa Libertadores 2023. Sin el volante colombiano Andrés Andrade, el equipo blanquiazul sufrió su segunda derrota en el certamen copero.

Pablo Lavandeira fue el jugador que reemplazó a Andrade y en el segundo tiempo hizo su ingreso Christian Cueva, que aún no llega a su mejor versión en su regreso al bicampeón peruano.

Cueva no pudo cambiar la historia del partido. En esa coyuntura, Waldir Sáenz se animó a hablar de 'Aladino'.

"Ya no creo que se le deba esperar a Cueva, sólo tiene contrato por 6 meses. Si no ha llegado a su nivel y Salas no lo tiene en cuenta es porque todavía no está al 100% ni física ni futbolísticamente", señaló a Movistar Deportes.

Alianza no puede "reemplazar" a Andrade

En otro momento, el goleador blanquiazul histórico de Alianza Lima dejó en claro que la ausencia de Andrade fue clave en la caída contra Libertad en Matute.

“Alianza, lamentablemente, no tuvo a su mejor jugador que es Andrade. No hay ninguno que lo reemplace. No es fácil para 'Chicho', si hubiese tenido a todos sus jugadores al 100%, la historia hubiera sido otra”, culminó.

La palabra de Guillermo Salas

Alianza Lima recibió un duro golpe en sus intenciones de acceder a los octavos de final de la Copa Libertadores 2023. Pese a la gran expectativa el bicampeón peruano perdió 2-1 ante Libertad en Matute.

Los goles del 'gumarelo' llegaron tras un autogol de Federico García y un tanto de Lorenzo Melgarejo, que llegó tras una falla en salida de Jesús Castillo. En este contexto, el entrenador Guillermo Salas lamentó los errores en el compromiso.

“A este nivel no podemos cometer esos errores (en los goles). Estamos compitiendo en un nivel muy alto y cada error cuesta (...) No esperábamos estar con el marcador en contra, más allá de que nos enfrentamos al campeón de Paraguay, estábamos ante nuestra gente y teníamos la obligación de ganar”, indicó el estratega blanquiazul.

