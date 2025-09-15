Atención, Alianza Lima: Copa Libertadores Femenina contará con VAR en todos los partidos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Copa Libertadores Femenina, que se disputará en Argentina entre el 2 y el 18 de octubre, contará con la tecnología VAR en todos los partidos, informó este lunes la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).



"¡Me complace anunciar que la Conmebol Libertadores Femenina tendrá VAR en todos los partidos!", aseguró Alejandro Domínguez, presidente de la entidad deportiva, a través de su cuenta de X.

En el grupo A se encuentran Corinthians, Always Ready, un representante de Colombia y otro de Ecuado. En el grupo B, están Boca Juniors, Alianza Lima, Adiffem (Academia Integral de Fútbol Femenino) y Ferroviária. En el grupo C, se encuentran Sao Paulo, San Lorenzo, Olimpia y Colo Colo. Y en el grupo D, están Universidad de Chile, Nacional de Uruguay, Libertad y otro representante de Colombia.



Esta será la segunda ocasión en la que Argentina es sede de la Copa Libertadores Femenina, después de haber acogido el certamen en marzo de 2021, cuando quedó campeona Ferroviária de Brasil.



🗓️ ¡Tus compromisos de octubre con la CONMEBOL #LibertadoresFEM!



🏆 Atenção para seus compromissos de outubro!#LaGloriaEsDeEllas | #AGlóriaÉDelas pic.twitter.com/50tp5pZet1 — CONMEBOL Libertadores Femenina (@LibertadoresFEM) September 8, 2025

Calendario de Alianza Lima en la Copa Libertadores Femenina

Fecha 1

Boca Juniors vs Alianza Lima

Día: 2 de octubre

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Nuevo Francisco Urbano

Fecha 2

Alianza Lima vs Ferroviaria

Día: 5 de octubre

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Florencio Sola

Fecha 3

Alianza Lima vs ADIFFEM

Día: 8 de octubre

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Nuevo Francisco Urbano