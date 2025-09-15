Últimas Noticias
Atención, Alianza Lima: Copa Libertadores Femenina contará con VAR en todos los partidos

Alianza se encuentra en el grupo B de la Copa Libertadores Femenina
Alianza se encuentra en el grupo B de la Copa Libertadores Femenina | Fuente: Facebook | Fotógrafo: AlianzaLimaFemenino
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Alianza Lima se encuentra en el grupo B de la Copa Libertadores junto con Boca Juniors, ADIFEEM y Ferroviaria.

La Copa Libertadores Femenina, que se disputará en Argentina entre el 2 y el 18 de octubre, contará con la tecnología VAR en todos los partidos, informó este lunes la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

"¡Me complace anunciar que la Conmebol Libertadores Femenina tendrá VAR en todos los partidos!", aseguró Alejandro Domínguez, presidente de la entidad deportiva, a través de su cuenta de X.

En el grupo A se encuentran Corinthians, Always Ready, un representante de Colombia y otro de Ecuado. En el grupo B, están Boca Juniors, Alianza Lima, Adiffem (Academia Integral de Fútbol Femenino) y Ferroviária. En el grupo C, se encuentran Sao Paulo, San Lorenzo, Olimpia y Colo Colo. Y en el grupo D, están Universidad de Chile, Nacional de Uruguay, Libertad y otro representante de Colombia.

Esta será la segunda ocasión en la que Argentina es sede de la Copa Libertadores Femenina, después de haber acogido el certamen en marzo de 2021, cuando quedó campeona Ferroviária de Brasil.

Calendario de Alianza Lima en la Copa Libertadores Femenina

Fecha 1

Boca Juniors vs Alianza Lima

  • Día: 2 de octubre
  • Hora: 2:00 p.m. 
  • Estadio: Nuevo Francisco Urbano

Fecha 2

Alianza Lima vs Ferroviaria

  • Día: 5 de octubre
  • Hora: 6:00 p.m. 
  • Estadio: Florencio Sola

Fecha 3

Alianza Lima vs ADIFFEM 

  • Día: 8 de octubre
  • Hora: 2:00 p.m. 
  • Estadio: Nuevo Francisco Urbano
Copa Libertadores Femenina Alianza Lima

