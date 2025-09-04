Alianza Lima no la tendrá fácil: conoce a sus rivales en la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina 2025

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima, al ser el vigente campeón de la Liga Femenina Peruana, será el representante nacional en lo que será la Copa Libertadores de la categoría en el último trimestre del presente año.

Justamente, la tienda de Alianza Lima conoció este jueves a los que serán sus rivales en la próxima edición de la Copa Libertadores Femenina 2025. Las dirigidas por el director técnico José Letelier no la van a tener nada fácil para llegar a los cuartos de final.

Y es que en el sorteo respectivo Alianza cayó en el Grupo B y como cabeza del mismo está Boca Juniors, el cual es parte del campeonato al ganar el Torneo Apertura 2024 de la liga argentina.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

La Copa Libertadores Femenina con Alianza Lima

Además, en el grupo de las íntimas también se encuentra ADIFEEM, conjunto que es el actual monarca de la Primera División Femenina de Venezuela.

Por último, pero no menos importante, es que la escuadra blanquiazul tendrá que medir fuerzas con Ferroviaria, club que accedió al torneo al tener el mejor puntaje acumulado en el Campeonato Brasilero en su temporada 2024.

En tanto, en el Grupo A de la Copa Libertadores Femenina están Corinthians (vigente campeón de la Libertadores Femenina), el Representante de Ecuador, Always Ready y el Representante de Colombia 2, mientras que al C van Sao Paulo, San Lorenzo, Olimpia y Colo Colo.

También, en el último grupo -el D- lo integran el Representante de Colombia 1, Libertad, Nacional de Montevideo y la Universidad de Chile. Los dos mejores de cada zona pasarán a cuartos.

¿Cuándo y dónde se juega la Copa Libertadores Femenina 2025?

La Copa Libertadores Femenina está agendada para desde el 2 al 18 de octubre en el ciudad de Buenos Aires. Se jugará en el Estadio Nuevo Francisco Urbano y en el Florencio Sola.

Hay que tener en cuenta que la última participación aliancista en el campeonato fue en el 2024 y llegó hasta los cuartos de final. En dicha ronda perdió 2-0 ante Independiente Santa Fe.