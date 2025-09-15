Con Alianza vs 'U' de Chile: fechas y dónde se juegan los partidos de cuartos de final de la Copa Sudamericana

Esta semana se jugará la próxima jornada de la Copa Sudamericana 2025. ¿Cuáles serán los principales duelos? Conoce los detalles.
Luego de una pausa de unas semanas, la Copa Sudamericana 2025 se reiniciará el próximo martes por la ida de los cuartos de final. En esta instancia se encuentra Alianza Lima, que es el único club peruano en competencia internacional.
Alianza Lima recibirá el jueves a Universidad de Chile. El estadio Alejandro Villanueva, o más conocido como Matute, será escenario de este duelo que será clave para las aspiraciones por los dirigidos por el argentino Néstor Gorosito.
Para este compromiso, el DT Gorosito contará con los zagueros Carlos Zambrano y Renzo Garcés, quienes fueron baja en la derrota ante Deportivo Garcilaso en el Torneo Clausura.
El volante Fernando Gaibor dejó en claro que Alianza no se reservó para el choque de la Sudamericana.“Un partido de Copa es otra cosa. Salimos todos los partidos a ganar, no nos guardamos nada. Es una derrota que nos golpea, pero tendremos revancha”, indicó el volante ecuaoriano.
Programación de la ida de octavos de final de la Sudamericana
Martes, 16 de septiembre de 2025
- Lanús vs Fluminense:
- Hora: 7:30 p.m.
- Estadio: Néstor Díaz Pérez
Miércoles, 17 de septiembre de 2025
- Bolívar vs Atlético Mineiro:
- Hora: 5:00 p.m.
- Estadio: Hernando Siles
- Independiente del Valle vs Once Caldas:
- Hora: 7:30 p.m.
- Estadio: Ciudad Deportiva Independiente del Valle
Jueves, 18 de septiembre de 2025
- Alianza Lima vs Universidad de Chile:
- Hora: 7:30 p.m.
- Estadio: Alejandro Villanueva
El cuadro de la Copa Sudamericana 2025:
¿Qué necesitan UCV y Garcilaso para pasar a la siguiente fase? Ingresa tu pronóstico y mira la tabla en tiempo real.