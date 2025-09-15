Con Alianza vs 'U' de Chile: fechas y dónde se juegan los partidos de cuartos de final de la Copa Sudamericana

Luego de una pausa de unas semanas, la Copa Sudamericana 2025 se reiniciará el próximo martes por la ida de los cuartos de final. En esta instancia se encuentra Alianza Lima, que es el único club peruano en competencia internacional.

Alianza Lima recibirá el jueves a Universidad de Chile. El estadio Alejandro Villanueva, o más conocido como Matute, será escenario de este duelo que será clave para las aspiraciones por los dirigidos por el argentino Néstor Gorosito.

Para este compromiso, el DT Gorosito contará con los zagueros Carlos Zambrano y Renzo Garcés, quienes fueron baja en la derrota ante Deportivo Garcilaso en el Torneo Clausura.

El volante Fernando Gaibor dejó en claro que Alianza no se reservó para el choque de la Sudamericana.“Un partido de Copa es otra cosa. Salimos todos los partidos a ganar, no nos guardamos nada. Es una derrota que nos golpea, pero tendremos revancha”, indicó el volante ecuaoriano.