En la agenda: Alianza Lima ya conoce los días y horarios de sus partidos en la Copa Libertadores Femenina

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima a nivel internacional. Y es que el primer equipo femenino íntimo será parte de la fase de grupos de la Copa Libertadores de este año, la cual se celebrará en Buenos Aires.

El último jueves se llevó a cabo el sorteo para conocer cómo están compuestos los grupos de la Copa Libertadores Femenina 2025. En relación con ello, Alianza Lima ya conoce su cronograma de partidos para buscar la gloria en tierras argentinas en el corto plazo.

Todo empieza para Alianza cuando tenga el frente nada más y nada menos que a Boca Juniors en Morón en la primera fecha del Grupo A. El partido está programado para el jueves 2 de octubre a las 2:00 p.m. hora peruana.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

🗓️ ¡Tus compromisos de octubre con la CONMEBOL #LibertadoresFEM!



🏆 Atenção para seus compromissos de outubro!#LaGloriaEsDeEllas | #AGlóriaÉDelas pic.twitter.com/50tp5pZet1 — CONMEBOL Libertadores Femenina (@LibertadoresFEM) September 8, 2025

Alianza Lima en la Copa Libertadores Femenina

Después, en lo que respecta a la segunda jornada, el campeón de la Liga Peruana Femenina jugará contra el Ferroviária. Este cotejo va el 5 de octubre a las 6:00 p.m. hora de Perú, en Banfield.

Por último, pero no menos importante, en lo que tiene que ver con la tercera fecha de la fase de grupos las dirigidas por José Letelier chocarán ante ADIFFEM el día 8 del mismo mes. Será en Morón a las 2:00 p.m. horario peruano.

En el Grupo A de la Copa Libertadores Femenina están Corinthians (vigente campeón de la Libertadores Femenina), el Representante de Ecuador, Always Ready y el Representante de Colombia 2, mientras que al C van Sao Paulo, San Lorenzo, Olimpia y Colo Colo.

También, en el último grupo -el D- lo integran el Representante de Colombia 1, Libertad, Nacional de Montevideo y la Universidad de Chile. Los dos mejores de cada zona pasarán a cuartos.

¿Cuándo y dónde se juega la Copa Libertadores Femenina 2025?

La Copa Libertadores Femenina está agendada para desde el 2 al 18 de octubre en el ciudad de Buenos Aires. Se jugará en el Estadio Nuevo Francisco Urbano y en el Florencio Sola.

Hay que tener en cuenta que la última participación aliancista en el campeonato fue en el 2024 y llegó hasta los cuartos de final. En dicha ronda perdió 2-0 ante Independiente Santa Fe.