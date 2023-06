Alianza Lima, un proyecto que se armó para clasificar en la Libertadores y termina con las manos vacías

Antes que empiece la presente temporada tanto en la Liga 1 y Copa Libertadores, en Alianza Lima hubo ilusión por el gran plantel que se armó con Guillermo Salas.

La meta, claro está, es ser tricampeón del fútbol peruano y Alianza Lima está camino a eso: es ganador del Torneo Apertura y en la primera jornada del Clausura le ganó al Grau en el Estadio Nacional. Sin embargo, no todo quedaba a nivel local porque -en el papel- los blanquiazules tenían con qué dar pelea a nivel internacional en Copa Libertadores.

Se destaca el "tenían" porque este martes Alianza perdió nuevamente en el torneo de clubes más importante en el continente. Fue último en el Grupo G con la goleada 3-0 del Paranaense y tiene las manos vacías porque tampoco agarró el cupo de los playoffs en la Sudamericana, boleto que tomó el paraguayo Libertad.

Alianza Lima cortó la mala racha, aunque no acaba bien

La segunda jornada de la fase de grupos en abril trajo un tremendo triunfo como visitante. Luego de empatar sin goles frente al Athletico Paranaense en Lima, los dirigidos por el 'Chicho' Salas fueron hasta la ciudad de Asunción con la idea de, al menos, rescatar un punto.

Previamente, los blanquiazules venían sin poder ganar en 30 partidos en la Libertadores. La mochila, por supuesto, era pesada. Los años pasaban y el conjunto victoriano no celebraba ganar en el certamen... hasta que llegó la hazaña en Asunción: goles de Pablo Sabbag y Aldair Rodríguez para cantar junto a las decenas de hinchas del club que aparecieron en el Defensores del Chaco.

La confianza subió al ver cómo Alianza Lima estaba en la cima de la zona G con 4 puntos. Es más, esta se elevó al ver cómo el equipo recuperaba la punta de la Liga 1 y se peleaba por ambos flancos. Aunque, vino un bajón en la Libertadores que hizo que no se sumen más unidades desde ese momento.

2-0 ante Atlético Mineiro en Brasil, derrota frente al Libertad casa, caída con el 'galo' como local y final goleada en contra ante el 'Furacão' borró la esperanza, una que se fue desvaneciendo como el sueño de pasar a los octavos de final.

Rendimientos que fueron de más a menos, planteamientos y errores individuales provocaron que el vigente bicampeón del fútbol peruano compita únicamente en la primera rueda del torneo. Se esperaba más, claro, sobre todo en cuestión de nombres.

Alianza quedó eliminado de todo a nivel internacional. | Fuente: AFP | Fotógrafo: DENIS FERREIRA

Refuerzos en Alianza que no dieron la talla

Christian Cueva se lleva los focos. El mediapunta, internacional con la Selección Peruana, apuntaba a ser la manija del conjunto -así como lo fue con la blanquirroja de Ricardo Gareca- en la primera mitad de temporada.

No obstante, en ninguna de sus presentaciones (incluida en la liga peruana de primera división) tuvo una actuación de al menos 8 puntos y fue una de las decepciones. 'Aladino' llegó para 'romperla', pero esto no se vio reflejado en el campo de juego. Fuerte inversión que no rindió.

Santiago García es uno de los pilares en la zaga central. Brilla en la liga peruana, aunque a nivel internacional tuvo errores puntuales en casa que provocaron perder puntos. La volante, con Josepmir Ballón como principal ariete para la marca, sufrió ante los dos equipos brasileros en los cuatro partidos de la fase de grupos, por ejemplo.

Así acaba la aventura aliancista en la Copa. Una que empezó como un sueño en Alianza, pero que concluye en pesadilla. El equipo tiene con qué lograr el 'tri', pero la Libertadores es una deuda pendiente en una pesada mochila que está muy lejos de perder volumen.

