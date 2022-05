Barcos tras la goleada de River a Alianza Lima: "No tuvimos rebeldía en ningún momento" | Fuente: Liga 1

Hernán Barcos salió al frente después de la histórica goleada 8-1 que recibió Alianza Lima por parte de River Plate en su último partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El ‘Pirata’ calificó la actuación blanquiazul como un “papelón’.

“Es difícil realizar un análisis después del partido que pasó, para nosotros mismos es muy difícil poder enfrentar esto, declarar algo justo para la gente. Obviamente nosotros somos los responsables, no hay que echarle la culpa a nadie, sino que debemos ser responsables de este papelón”, declaró a la llegada del plantel íntimo al Perú.

Hernán Barcos indicó que Alianza Lima esperaba “un partido difícil” ante River Plate como visitante en el día de su aniversario, “pero no de esta manera”. “Nos da un poco de vergüenza a todos, debemos tener un poco de vergüenza deportiva y tratar de que esto no pase nunca más”, dijo.

Hernán Barcos se disculpó con la hinchada de Alianza Lima

Hernán Barcos analizó la goleada 8-1 que recibió Alianza Lima ante River Plate | Fuente: RPP

Con la goleada 8-1 a manos de River Plate, Alianza Lima cerró su participación en la Copa Libertadores estirando a 29 el récord de partidos consecutivos sin triunfos en la competición. El resultado además significó la peor derrota blanquiazul a nivel internacional.

“En qué no nos equivocamos (ante River). Errores nuestros en los primeros goles y después ellos agarran ritmo. Nos íbamos cayendo y ellos subían. Esto te va llevando a la derrota. Lo que más me incomoda es que no tuvimos rebeldía en ningún momento, no tuvimos fuerza para salir adelante y revertir la situación”, remarcó Hernán Barcos.

Asimismo, el ‘Pirata’ ofreció disculpas a la hinchada de Alianza Lima y recalcó que se concentrarán en la Liga 1 Betsson, donde pelean por ganar el Apertura 2022.

“¿Al hincha? Que disculpe por lo que pasó en esta Copa, no estuvimos a la altura de lo que es Alianza Lima internacionalmente. A nosotros nos duele, ahora hay que poner la cabeza en el campeonato, no tenemos margen de error”, finalizó.





