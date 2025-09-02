Rotundo mensaje: la respuesta del árbitro Jordi Espinoza tras publicación de Renzo Garcés

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Renzo Garcés, defensa de Alianza Lima, hizo un alto en la concentración de la Selección Peruana en Montevideo. A través de sus redes sociales, dejó en claro su molestia por aparecer en el informe arbitral de Jordi Espinoza, ya que se le acusa de insultar a la terna arbitral del último clásico disputado en el estadio Monumental.

"El señor aborrece a los de labios mentirosos, pero se complace en lo que actúan con lealtad", dice parte del mensaje de Garcés, que corre el riesgo de recibir una dura sanción por parte de la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Por su parte, Jordi Espinoza también se pronunció en Instagram el mismo día que Garcés. Y para mayor coincidencia, fue de la misma que el futbolista: con una cita bíblica.

"El hipócrita con la boca daña a su prójimo; más los justos son librados con la sabiduría", dice el mensaje de Espinoza, que expulsó a Garcés por una agresión contra José 'Tunche' Rivera al final del clásico.

Alianza Lima presentó sus descargos por Renzo Garcés

Franco Navarro Mandayo, gerente de Alianza Lima, defendió a Renzo Garcés, quien aparece en el informe arbitral de Jordi Espinoza tras el último clásico ante Universitario de Deportes que se disputó en el estadio Monumental de Ate.