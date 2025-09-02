Rotundo mensaje: la respuesta del árbitro Jordi Espinoza tras publicación de Renzo Garcés

Luego de ser acusado de insultar a la terna arbitral en el clásico, el defensa de Alianza Lima Renzo Garcés no se guardó nada en las redes sociales.
Renzo Garcés, defensa de Alianza Lima, hizo un alto en la concentración de la Selección Peruana en Montevideo. A través de sus redes sociales, dejó en claro su molestia por aparecer en el informe arbitral de Jordi Espinoza, ya que se le acusa de insultar a la terna arbitral del último clásico disputado en el estadio Monumental.
"El señor aborrece a los de labios mentirosos, pero se complace en lo que actúan con lealtad", dice parte del mensaje de Garcés, que corre el riesgo de recibir una dura sanción por parte de la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).
Por su parte, Jordi Espinoza también se pronunció en Instagram el mismo día que Garcés. Y para mayor coincidencia, fue de la misma que el futbolista: con una cita bíblica.
"El hipócrita con la boca daña a su prójimo; más los justos son librados con la sabiduría", dice el mensaje de Espinoza, que expulsó a Garcés por una agresión contra José 'Tunche' Rivera al final del clásico.
Alianza Lima presentó sus descargos por Renzo Garcés
Franco Navarro Mandayo, gerente de Alianza Lima, defendió a Renzo Garcés, quien aparece en el informe arbitral de Jordi Espinoza tras el último clásico ante Universitario de Deportes que se disputó en el estadio Monumental de Ate.
El dirigente de Alianza Lima dio a conocer que la Comisión Disciplinaria de la FPF ya recibió los descargos del club blanquiazul y considera que Renzo Garcés sufre de una "imputación infundada".
"La Comisión de Disciplina ya cuenta con los descargos del Alianza Lima frente a una imputación infundada contra un profesional como Renzo Garcés, quien además integra con orgullo la selección nacional. Renzo representa nuestros valores y es un ejemplo de profesionalismo", escribió en su cuenta de X (antes Twitter)