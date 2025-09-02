Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Martes 2 de agosto | "¿Qué tiene su palabra? Da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen"
EP 1066 • 12:00
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP212 | INFORMES | Tres alianzas electorales competirán en las elecciones
EP 212 • 03:49
Informes RPP
Informes RPP
Crisis en ANIN: Proyectos detenidos, empleos perdidos y regiones en alerta
EP 1323 • 04:25

Rotundo mensaje: la respuesta del árbitro Jordi Espinoza tras publicación de Renzo Garcés

Jordi Espinoza en el centro de la foto junto a Andy Polo y Hernán Barcos.
Jordi Espinoza en el centro de la foto junto a Andy Polo y Hernán Barcos. | Fuente: @Liga1TeApuesto
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Luego de ser acusado de insultar a la terna arbitral en el clásico, el defensa de Alianza Lima Renzo Garcés no se guardó nada en las redes sociales.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Renzo Garcés, defensa de Alianza Lima, hizo un alto en la concentración de la Selección Peruana en Montevideo. A través de sus redes sociales, dejó en claro su molestia por aparecer en el informe arbitral de Jordi Espinoza, ya que se le acusa de insultar a la terna arbitral del último clásico disputado en el estadio Monumental.

"El señor aborrece a los de labios mentirosos, pero se complace en lo que actúan con lealtad", dice parte del mensaje de Garcés, que corre el riesgo de recibir una dura sanción por parte de la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Por su parte, Jordi Espinoza también se pronunció en Instagram el mismo día que Garcés. Y para mayor coincidencia, fue de la misma que el futbolista: con una cita bíblica.

"El hipócrita con la boca daña a su prójimo; más los justos son librados con la sabiduría", dice el mensaje de Espinoza, que expulsó a Garcés por una agresión contra José 'Tunche' Rivera al final del clásico.

Alianza Lima presentó sus descargos por Renzo Garcés

Franco Navarro Mandayo, gerente de Alianza Lima, defendió a Renzo Garcés, quien aparece en el informe arbitral de Jordi Espinoza tras el último clásico ante Universitario de Deportes que se disputó en el estadio Monumental de Ate.

El dirigente de Alianza Lima dio a conocer que la Comisión Disciplinaria de la FPF ya recibió los descargos del club blanquiazul y considera que Renzo Garcés sufre de una "imputación infundada".

"La Comisión de Disciplina ya cuenta con los descargos del Alianza Lima frente a una imputación infundada contra un profesional como Renzo Garcés, quien además integra con orgullo la selección nacional. Renzo representa nuestros valores y es un ejemplo de profesionalismo", escribió en su cuenta de X (antes Twitter)

Te recomendamos

Video recomendado

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!
Tags
Jordi Espinoza Alianza Lima Liga1 Renzo Garcés Universitario de Deportes

Más sobre Descentralizado

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA