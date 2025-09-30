Alianza Lima vs Boca Juniors EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 1 de la Copa Libertadores Femenina?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En busca de dar la sorpresa. Alianza Lima intentará dar el primer golpe de la Copa Libertadores Femenina 2025 cuando enfrente a Boca Juniors por la fecha 1 del grupo B del torneo. El técnico del cuadro de La Victoria está llevando a sus principales figuras para el campeonato, donde espera llegar a instancias decisivas. ¿A qué hora es el partido y dónde verlo EN VIVO?

El encuentro entre Alianza Lima vs Boca Juniors se disputará este jueves 2 de octubre en el Estadio Nuevo Francisco Urbano de la ciudad de Buenos Aires (Argentina), desde las 2:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por Pluto TV. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Alianza Lima vs Boca Juniors: ¿cómo llegan a su debut en la Copa Libertadores Femenina 2025?



Alianza Lima llega al partido como líder del Torneo Clausura de la Liga Peruana. Suma 30 unidades, tres más que su más cercano perseguidor, Universitario. Boca Juniors, en tanto, se encuentra segundo en el grupo A de la segunda fase de la Liga Argentina con 17 puntos.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs Boca Juniors en vivo por la Copa Libertadores Femenina 2025?



El partido entre Alianza Lima vs Boca Juniors por la Copa Libertadores Femenina se disputará el jueves 2 de octubre en el Estadio Nuevo Francisco Urbano de la ciudad de Buenos Aires (Argentina). El recinto tiene capacidad para 32 000 espectadores.

𝙅𝙪𝙚𝙜𝙖𝙣 𝙡𝙖𝙨 𝙂𝙡𝙖𝙙𝙞𝙖𝙙𝙤𝙧𝙖𝙨 🏆⚔️



⚽ Fecha 1 | Grupo B | #LibertadoresFEM

🆚 Alianza Lima

🎫 https://t.co/oGITOoZpr1

💻 Telefe / TyC Sports Play #DaleBoca 🔵🟡🔵 pic.twitter.com/gJkeKD1dsD — Boca Juniors Fútbol Femenino (@BocaJrsFutFem) September 29, 2025

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Boca Juniors en vivo por la Copa Libertadores Femenina 2025?



En Perú , el partido Alianza Lima vs Boca Juniors comienza a las 2:00 p.m.

, el partido Alianza Lima vs Boca Juniors comienza a las 2:00 p.m. En Argentina , el partido Alianza Lima vs Boca Juniors comienza a las 4:00 p.m.

, el partido Alianza Lima vs Boca Juniors comienza a las 4:00 p.m. En Colombia, el partido Alianza Lima vs Boca Juniors comienza a las 2:00 p.m.

En Ecuador, el partido Alianza Lima vs Boca Juniors comienza a las 2:00 p.m.

En Chile, el partido Alianza Lima vs Boca Juniors comienza a las 3:00 p.m.

En Bolivia, el partido Alianza Lima vs Boca Juniors comienza a las 3:00 p.m.

En Venezuela, el partido Alianza Lima vs Boca Juniors comienza a las 3:00 p.m.

En Brasil, el partido Alianza Lima vs Boca Juniors comienza a las 4:00 p.m.

En Uruguay, el partido Alianza Lima vs Boca Juniors comienza a las 4:00 p.m.

En Paraguay, el partido Alianza Lima vs Boca Juniors comienza a las 4:00 p.m.

¿Dónde ver el Alianza Lima vs Boca Junior femenino en vivo por TV y streaming?



El partido entre Alianza Lima vs Boca Juniors se podrá ver EN VIVO por Pluto TV. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Alianza Lima vs Boca Juniors: alineaciones posibles en Copa Libertadores Femenina 2025



Alianza Lima: Sánchez; Romero, Molina, Romero, León; Azabache, Flores, Olivera; Silva, Padilla y Porras.

Boca Juniors: Oliveros; Crfuz, Flores, Masagli, Stabile; Sasaki, Ruffini; Gomes Ares, Troncoso, Arias; Núñez.