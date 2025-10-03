Alianza Lima vs. Ferroviária: ¿a qué hora juegan y dónde ver por fecha 2 de la Copa Libertadores Femenina?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Las blanquiazules van por su primera victoria. Alianza Lima va a jugar contra el Ferroviária en un partido válido por la fecha 2 del Grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2025.

Para esta Libertadores Femenina, Alianza tiene cuatro novedades. Y es que las íntimas contrataron a Diana Borges (originaria de Cabo Verde), Karol Lins, Kaila Gomes y Joyce Amara (estas tres últimas de Brasil) y las mismas apuntan a tener minutos contra el Ferroviária.

¿Cómo llegan Alianza Lima y el Ferroviária a la fecha 2 de la Copa Libertadores Femenina 2025?

La escuadra de Alianza Lima llega de empatar sin goles con Boca Juniors. En tanto, el combinado brasilero viene de ganarle 1-0 a ADIFFEM.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs Ferroviária en vivo por la Copa Libertadores Femenina 2025?

El partido está programado para el domingo 5 de octubre en el Estadio Florencio Sola. El recinto tiene una capacidad para 34,900 espectadores.

𝑭𝒐𝒓𝒕𝒂𝒍𝒆𝒄𝒆𝒓𝒏𝒐𝒔 𝒆𝒏 𝒍𝒐 𝒏𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒐. 💪🏾



𝑬𝒔𝒕𝒐 𝒓𝒆𝒄𝒊𝒆́𝒏 𝒄𝒐𝒎𝒊𝒆𝒏𝒛𝒂 𝒚 𝒗𝒂𝒎𝒐𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒎𝒂́𝒔. 💜👏🏾 pic.twitter.com/vBjTNHG1os — Alianza Lima Femenino (@AlianzaLimaFF) October 3, 2025

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Ferroviária en vivo por la Copa Libertadores Femenina 2025?

En Perú , el partido Alianza Lima vs Ferroviária comienza a las 6:00 p.m.

, el partido Alianza Lima vs Ferroviária comienza a las 6:00 p.m. En Argentina, el partido Alianza Lima vs Ferroviária comienza a las 8:00 p.m.

En Colombia, el partido Alianza Lima vs Ferroviária comienza a las 6:00 p.m.

En Ecuador, el partido Alianza Lima vs Ferroviária comienza a las 6:00 p.m.

En Chile, el partido Alianza Lima vs Ferroviária comienza a las 8:00 p.m.

En Bolivia, el partido Alianza Lima vs Ferroviária comienza a las 7:00 p.m.

En Venezuela, el partido Alianza Lima vs Ferroviária comienza a las 7:00 p.m.

En Brasil, el partido Alianza Lima vs Ferroviária comienza a las 8:00 p.m.

En Uruguay, el partido Alianza Lima vs Ferroviária comienza a las 8:00 p.m.

En Paraguay, el partido Alianza Lima vs Ferroviária comienza a las 8:00 p.m.

¿Qué canal transmite el Alianza Lima vs Ferroviária en vivo por TV?

El partido de Alianza Lima contra Ferroviária será transmitido por la señal de Pluto TV. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Alianza Lima vs Ferroviária: alineaciones posibles

Alianza Lima: Maryory Sánchez; Neidy Romero, Tifani Molina, Kaila Gomes; Estefania González, Silvani Silva, Rafaela Marques, Yomira Tacilla; Annaysa Afonso, Joyse Amara y Adriana Lúcar.

Ferroviária: Luciana; Kati, Andressa, Camila, Fátima Dutra; Nicoly, Duda, Raquel, Sissi; Vendito y Julia Beatriz.