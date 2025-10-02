Tabla de posiciones Copa Libertadores Femenina 2025: resultados y clasificación en la fecha 1 del torneo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Buenos Aires alberga una nueva edición de la Copa Libertadores Femenina, que enfrentará a 16 de los mejores clubes de Sudamérica en un torneo que contará por primera vez con VAR en todos los partidos.

El torneo, que se extenderá hasta el 18 de octubre, se disputará en los estadios de los clubes Banfield y Deportivo Morón, en la periferia de la ciudad de Buenos Aires. En estos, se celebrarán los 24 partidos de la fase inicial, en la que los 16 equipos estarán divididos en cuatro grupos, así como las instancias definitorias de cuartos -clasificarán primero y segundo de cada zona-, semifinales, final y tercer puesto.

Programación de la fecha 1 de la Copa Libertadores Femenina 2025



Fecha 1

Jueves 2 de octubre

2:00 p.m. | Corinthians 1-1 Independiente del Valle ---> Grupo A

2:00 p.m. | Boca Juniors 1-1 Alianza Lima ---> Grupo B

6:00 p.m. | Always Ready vs Santa Fe ---> Grupo A

6:00 p.m. | ADIFFEM vs Ferroviária ---> Grupo B





Viernes 3 de octubre

2:00 p.m. | Colo Colo vs Olimpia ---> Grupo C

2:00 p.m. | Deportivo Cali vs Libertad ---> Grupo D

6:00 p.m. | Nacional vs U. de Chile ---> Grupo D

6:00 p.m. | Sao Paulo vs San Lorenzo ---> Grupo C

Tablas de posiciones de la Copa Libertadores Femenina 2025



Grupo A

Equipo PJ G E P DG PTS Corinthians 1 0 1 0 0 1 Independiente del Valle 1 0 1 0 0 1 Always Ready 0 0 0 0 0 0 Santa Fe 0 0 0 0 0 0

Grupo B

Equipo PJ G E P DG PTS Boca Juniors 1 0 1 0 0 1 Alianza Lima 1 0 1 0 0 1 ADIFFEM 0 0 0 0 0 0 Ferroviária 0 0 0 0 0 0

Grupo C

Equipo PJ G E P DG PTS Sao Paulo 0 0 0 0 0 0 San Lorenzo 0 0 0 0 0 0 Colo Colo 0 0 0 0 0 0 Olimpia 0 0 0 0 0 0

Grupo D

Equipo PJ G E P DG PTS Deportivo Cali 0 0 0 0 0 0 Libertad 0 0 0 0 0 0 Nacional 0 0 0 0 0 0 U. de Chile 0 0 0 0 0 0

Grupos de la Copa Libertadores Femenina 2025



Grupo A: Corinthians, Independiente del Valle, Always ready y Santa Fe.

Grupo B: Boca Juniors, Alianza Lima, ADIFFEM y Ferroviária.

Grupo C: Sao Paulo, San Lorenzo, Colo Colo y Olimpia.

Grupo D: Deportivo Cali, Libertad, Nacional de Uruguay y U. de Chile

¿Hasta cuándo se jugará la Copa Libertadores Femenina 2025?

La Copa Libertadores Femenina 2025 se disputará hasta el sábado 18 de octubre.