Tabla de posiciones Copa Libertadores Femenina 2025: resultados y clasificación en la fecha 1 del torneo

Tabla de posiciones Copa Libertadores Femenina 2025 EN VIVO
Tabla de posiciones Copa Libertadores Femenina 2025 EN VIVO | Fuente: X | Fotógrafo: @LibertadoresFEM
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Conoce los resultados y cómo se mueve la tabla de posiciones de la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina 2025.

Buenos Aires alberga una nueva edición de la Copa Libertadores Femenina, que enfrentará a 16 de los mejores clubes de Sudamérica en un torneo que contará por primera vez con VAR en todos los partidos.

El torneo, que se extenderá hasta el 18 de octubre, se disputará en los estadios de los clubes Banfield y Deportivo Morón, en la periferia de la ciudad de Buenos Aires. En estos, se celebrarán los 24 partidos de la fase inicial, en la que los 16 equipos estarán divididos en cuatro grupos, así como las instancias definitorias de cuartos -clasificarán primero y segundo de cada zona-, semifinales, final y tercer puesto.

Programación de la fecha 1 de la Copa Libertadores Femenina 2025

Fecha 1

Jueves 2 de octubre

2:00 p.m. | Corinthians 1-1 Independiente del Valle ---> Grupo A

2:00 p.m. | Boca Juniors 1-1 Alianza Lima ---> Grupo B

6:00 p.m. | Always Ready vs Santa Fe ---> Grupo A

6:00 p.m. | ADIFFEM vs Ferroviária ---> Grupo B


Viernes 3 de octubre

2:00 p.m. | Colo Colo vs Olimpia ---> Grupo C

2:00 p.m. | Deportivo Cali vs Libertad ---> Grupo D

6:00 p.m. | Nacional vs U. de Chile ---> Grupo D

6:00 p.m. | Sao Paulo vs San Lorenzo ---> Grupo C

Tablas de posiciones de la Copa Libertadores Femenina 2025

Grupo A

EquipoPJGEPDGPTS
Corinthians101001
Independiente del Valle101001
Always Ready000000
Santa Fe000000

Grupo B

EquipoPJGEPDGPTS
Boca Juniors101001
Alianza Lima101001
ADIFFEM000000
Ferroviária000000

Grupo C

EquipoPJGEPDGPTS
Sao Paulo000000
San Lorenzo000000
Colo Colo000000
Olimpia000000

Grupo D

EquipoPJGEPDGPTS
Deportivo Cali000000
Libertad000000
Nacional000000
U. de Chile000000

Grupos de la Copa Libertadores Femenina 2025

Grupo A: Corinthians, Independiente del Valle, Always ready y Santa Fe.

Grupo B: Boca Juniors, Alianza Lima, ADIFFEM y Ferroviária.

Grupo C: Sao Paulo, San Lorenzo, Colo Colo y Olimpia.

Grupo D: Deportivo Cali, Libertad, Nacional de Uruguay y U. de Chile

¿Hasta cuándo se jugará la Copa Libertadores Femenina 2025?

La Copa Libertadores Femenina 2025 se disputará hasta el sábado 18 de octubre.

Copa Libertadores Femenina Copa Libertadores Femenina 2025

RPP TV

En Vivo

