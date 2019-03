Alianza Lima vs. River Plate por la Copa Libertadores | Fuente: RPP Noticias

Alianza Lima y River Plate se volverán a ver las caras en la Libertadores después de veintiún años, cuando en 1998 también coincidieron en la fase de grupos y los argentinos empataron 1-1 en la capital peruana y vencieron por 2-0 en Buenos Aires.

El encuentro entre íntimos y millonarios se inicia a las 7:30 p.m.y la transmisión por TV está a cargo de FOX SPORTS. Debido al horario, quizás, no podrás estar cerca de un televisor. No te preocupes. Prende tu radio porque ahí estará RPP Noticias con todas las incidencias del Alianza Lima vs. River Plate por la primera fecha del grupo A de la Copa Libertadores. No estás en Perú, no hay problema. Nuestra señal de RPP Player la puedes escuchar desde cualquier parte del mundo.