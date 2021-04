Los peruanos en el exterior y la Copa Libertadores 2021. | Fuente: Agencias

Todo listo. Este viernes se llevó a cabo el sorteo de la Copa Libertadores 2021 en Luque y Universitario de Deportes y Sporting Cristal conocieron sus rivales para el torneo que empieza en menos de dos semanas.

Por ejemplo, Universitario de Deportes cayó en el Grupo A de la Copa Libertadores 2021 con el vigente campeón Palmeiras, Defensa y Justicia y el G2 que saldrá entre Independiente del Valle y Gremio. Por su parte, la tienda rimense jugará con Racing Club, Sao Paulo y Rentistas en el Grupo E.

También, hay peruanos en el exterior que tendrán participación en la Copa Libertadores 2021. Por ejemplo, el Internacional de Porto Alegre de Paolo Guerrero está en el Grupo B junto a Olimpia, Deportivo Táchira y Always Ready.

Los peruanos en el extranjero en Copa Libertadores 2021

Carlos Zambrano, defensor central y titular en Boca Juniors, es otro de nuestros compatriotas que buscará alzar por primera vez el certamen continental.

El conjunto xeneize que dirige Miguel Ángel Russo está en el Grupo C con Barcelona (Ecuador), The Strongest y el G4 que saldrá del San Lorenzo vs. Santos. Luis Abram, otros de los peruanos en Argentina, con Vélez Sarsfielfd integra el Grupo G junto al Flamengo, Liga de Quito y Unión La Calera.

Fernando Pacheco, delantero del Fluminense y con pasado en Sporting Cristal, también espera con ansias el inicio de la Copa Libertadores. El 'Flu' integra el Grupo D con River Plate, Independiente Santa Fe y el G3 que saldrá del Bolívar vs. Junior de Barranquilla.

Por último, Aldair Rodríguez integra el plantel del América de Cali en esta temporada 2021. Su conjunto, los 'Diablos Rojos', forma parte del Grupo H junto a Cerro Porteño, Atlético Mineiro y Deportivo La Guaira.

