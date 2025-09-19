Contundente: Conmebol reveló audio del VAR por la incorrecta expulsión de Gonzalo Plata en Flamengo [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Polémica en la Copa Libertadores 2025. El pasado jueves, Flamengo derrotó 2-1 a Estudiantes en Río de Janeiro, por la ida de los cuartos de final. Sin embargo, el resultado pasó a un segundo plano tras la polémica suscitada en el partido.

Y es que en una jugada a poco de la recta final, Gonzalo Plata le ganó la disputa del balón a Facundo Rodríguez, pero recibió una patada de parte del jugador 'pincharrata'. Por lo veloz de la acción, el árbitro Andrés Rojas consideró que la infracción había sido del ecuatoriano, por lo que le mostró la segunda tarjeta amarilla y expulsó.

A raíz de ello, la Conmebol reveló el audio VAR de la acción y allí es que se admite un error de parte del referí contra el futbolista de Flamengo.

Gonzalo Plata, mal expulsado

"No se configura infracción del atacante. El árbitro amonesta incorrectamente al atacante y mostrando la tarjeta roja por doble amonestación", es lo que se dice en el video en un primer momento.

Además, se añade que "cabe aclarar que de acuerdo al protocolo VAR y reglas de juego, el VAR solo puede intervenir en un incidente dentro de las cuatro situaciones revisables: goles, penales, tarjeta roja directa y confusión de identidad. Al no configurarse ninguno de estos incidentes, el VAR no puede intervenir".

Posteriormente, se dio cuenta de parte de la conversación del VAR y lo que se indicó por la incorrecta expulsión de Gonzalo Plata, delantero de Flamengo.

"Se sacó amarilla para el 50 (Plata). Ahí no puede entrar. Juega el balón el 50 y es fuera del área. No tengo como entrar allí", mencionan desde el VAR.

Incluso, se escucha a Gonzalo Plata, internacional con la Selección de Ecuador, que reclama por llegar primero a la pelota. Pese a ello, no había manera que la tarjeta amarilla le sea retirada y se espera que haya un reclamo formal de parte del 'Mengao' para la vuelta en Argentina.