Con Universitario y Cusco FC: así se jugará la fecha 10 del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto

Cusco FC es el actual puntero en lo que va del Clausura.
Cusco FC es el actual puntero en lo que va del Clausura. | Fuente: Facebook Cusco FC
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

En la nueva jornada del Torneo Clausura 2025, Universitario visita a UTC y Cusco FC recibe a ADT.

Sigue el fútbol peruano. En el corto plazo, se juega la fecha 10 del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

En la previa, Cusco FC derrotó a Ayacucho FC y ahora es el líder del Clausura 2025. Ahora, a los dirigidos por Miguel Rondelli se les viene un partido clave: recibirán a ADT.

Universitario de Deportes, su más cercano perseguidor, no tiene margen de error en su visita a UTC, en la ciudad de Trujillo. Y es que los cremas aún deben descansar una jornada, mientras que el elenco dorado no tiene descanso en lo que resta del certamen.

En tanto, si bien Alianza Lima tiene la mira puesta en la Copa Sudamericana, deberá jugar en casa contra un Comerciantes Unidos que anda bien, con dos victorias consecutivas.

Además, Sporting Cristal -que es dirigido por el entrenador brasilero Paulo Autuori, tendrá acción, al visitar a Juan Pablo II College, en Chongoyape.

Así se juega la fecha 10 del Torneo Clausura 2025 de la Liga1

Sábado 20 de septiembre

7:00 p.m. | UTC vs. Universitario (Estadio Mansiche - Trujillo)

Domingo 21 de septiembre

1:00 p.m. | Melgar vs. Los Chankas (Estadio Monumental UNSA - Arequipa)

3:15 p.m. | Juan Pablo II vs. Sporting Cristal (CD Juan Pablo II - Chongoyape)

5:30 p.m. | Sport Huancayo vs. Cienciano (Estadio IPD - Huancayo)

8:00 p.m. | Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos (Estadio Alejandro Villanueva - Lima)

Lunes 22 de septiembre

3:00 p.m. | Alianza Atlético vs. Ayacucho FC (Estadio Campeones del 36 - Piura)

7:15 p.m. | Cusco FC vs. ADT (Estadio Garcilaso de la Vega - Cusco)

7:30 p.m. | Sport Boys vs. Atlético Grau (Estadio Miguel Grau - Callao)

Descansan: Alianza Universidad y Deportivo Garcilaso

La Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

 EquiposPJGEPGFGCDGPuntos
1Cusco FC7610113+819
2Universitario8530135+818
3Deportivo Garcilaso9450148+617
4Sporting Cristal7431155+1015
5Cienciano8332127+512
6Alianza Lima8332109+112
7Los Chankas74031114-312
8Comerciantes Unidos83231010011
9Atlético Grau83141111010
10FBC Melgar9243911-210
11ADT8314913-410
12Alianza Universidad9315915-610
13Juan Pablo II723278-19
14Sport Huancayo92341114-39
15Alianza Atlético71423307
16Ayacucho FC8215610-47
17Sport Boys9126412-85
18UTC7025512-72

