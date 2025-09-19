Con Universitario y Cusco FC: así se jugará la fecha 10 del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Sigue el fútbol peruano. En el corto plazo, se juega la fecha 10 del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

En la previa, Cusco FC derrotó a Ayacucho FC y ahora es el líder del Clausura 2025. Ahora, a los dirigidos por Miguel Rondelli se les viene un partido clave: recibirán a ADT.

Universitario de Deportes, su más cercano perseguidor, no tiene margen de error en su visita a UTC, en la ciudad de Trujillo. Y es que los cremas aún deben descansar una jornada, mientras que el elenco dorado no tiene descanso en lo que resta del certamen.

En tanto, si bien Alianza Lima tiene la mira puesta en la Copa Sudamericana, deberá jugar en casa contra un Comerciantes Unidos que anda bien, con dos victorias consecutivas.

Además, Sporting Cristal -que es dirigido por el entrenador brasilero Paulo Autuori, tendrá acción, al visitar a Juan Pablo II College, en Chongoyape.

Así se juega la fecha 10 del Torneo Clausura 2025 de la Liga1

Sábado 20 de septiembre

7:00 p.m. | UTC vs. Universitario (Estadio Mansiche - Trujillo)

Domingo 21 de septiembre

1:00 p.m. | Melgar vs. Los Chankas (Estadio Monumental UNSA - Arequipa)

3:15 p.m. | Juan Pablo II vs. Sporting Cristal (CD Juan Pablo II - Chongoyape)

5:30 p.m. | Sport Huancayo vs. Cienciano (Estadio IPD - Huancayo)

8:00 p.m. | Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos (Estadio Alejandro Villanueva - Lima)

Lunes 22 de septiembre

3:00 p.m. | Alianza Atlético vs. Ayacucho FC (Estadio Campeones del 36 - Piura)

7:15 p.m. | Cusco FC vs. ADT (Estadio Garcilaso de la Vega - Cusco)

7:30 p.m. | Sport Boys vs. Atlético Grau (Estadio Miguel Grau - Callao)

Descansan: Alianza Universidad y Deportivo Garcilaso

