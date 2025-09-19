Últimas Noticias
Informes RPP
Informes RPP
El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital
EP 1327 • 03:43
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fuerza Popular responde a demanda de Fiscal de la Nación y niega vínculos con grupos violentos
EP 1870 • 16:26
RPP Data
RPP Data
Santa Rosa: distrito fronterizo exige confirmación oficial sobre sus primeras elecciones municipales
EP 293 • 04:01

U. de Chile lamenta jugar la vuelta contra Alianza Lima sin público: "Es bastante desagradable"

Gustavo Álvarez sabe lo que es ser campeón con la U de Chile.
Gustavo Álvarez sabe lo que es ser campeón con la U de Chile. | Fuente: Club Universidad de Chile
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

El entrenador de la U. de Chile, Gustavo Álvarez, agregó que no quedó conforme con el empate ante Alianza Lima en Matute.

Buscó la victoria, pero no pasó de la igualdad. La Universidad de Chile empató 0-0 ante Alianza Lima en el partido de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Gustavo Álvarez, quien tiene pasado en el fútbol peruano (Atlético Grau y Sport Boys), dirige a la U. de Chile y, luego del enfrentamiento contra Alianza en el Estadio Alejandro Villanueva, declaró en conferencia de prensa.

El estratega manifestó que, pese a la expulsión de Carlos Zambrano, los blanquiazules defendieron bien e hizo lo suyo.

"Conforme, no. Uno aspira a ganar y sé las dificultades de jugar de visita. No caigo que con diez se debió ganar. Tenían uno menos para atacar, pero no para defender. Espero ganar la semana que viene y que el empate haya servido", remarcó el DT de la U. de Chile.

La palabra en la U. de Chile

Además, dio cuenta del desempeño de sus delanteros, quienes no tuvieron chances concretas para adelantarse en Matute.

"Los jugadores tienen altibajos naturales. Es muy difícil sostener en el tiempo un mismo nivel o uno creciente. El nivel de algunos jugadores del plantel necesita una evolución y yo soy el encargado. Se logra hablando con ellos y trabajando. Tienen que recuperar su mejor versión y esa es mi responsabilidad. Confío mucho en ellos", indicó el entrenador.

Por último, pero no menos importante, lamentó que la vuelta frente a Alianza Lima no tenga público en Coquimbo debido a una sanción de parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

"Jugar a puertas cerradas ya lo vivimos en pandemia. Es bastante desagradable y es lo que toca. Tenemos como objetivo pasar de ronda y tenemos que sobreponernos a todo, incluso a jugar sin nuestra gente. Ellos están siempre con nosotros", dijo.

En Alianza también se manifiestan

Por el lado de Alianza Lima, el técnico Néstor Gorosito se manifestó no precisamente por el empate, sino por su continuidad en La Victoria.

"Solo faltan firmar los papeles. Estoy sumamente contento de estar con estos colores y defenderlos", mencionó en relación a su inminente renovación de contrato.

Tags
Alianza Lima U. de Chile Copa Sudamericana Gustavo Álvarez

