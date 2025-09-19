U. de Chile lamenta jugar la vuelta contra Alianza Lima sin público: "Es bastante desagradable"

El entrenador de la U. de Chile, Gustavo Álvarez, agregó que no quedó conforme con el empate ante Alianza Lima en Matute.
Buscó la victoria, pero no pasó de la igualdad. La Universidad de Chile empató 0-0 ante Alianza Lima en el partido de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.
Gustavo Álvarez, quien tiene pasado en el fútbol peruano (Atlético Grau y Sport Boys), dirige a la U. de Chile y, luego del enfrentamiento contra Alianza en el Estadio Alejandro Villanueva, declaró en conferencia de prensa.
El estratega manifestó que, pese a la expulsión de Carlos Zambrano, los blanquiazules defendieron bien e hizo lo suyo.
"Conforme, no. Uno aspira a ganar y sé las dificultades de jugar de visita. No caigo que con diez se debió ganar. Tenían uno menos para atacar, pero no para defender. Espero ganar la semana que viene y que el empate haya servido", remarcó el DT de la U. de Chile.
La palabra en la U. de Chile
Además, dio cuenta del desempeño de sus delanteros, quienes no tuvieron chances concretas para adelantarse en Matute.
"Los jugadores tienen altibajos naturales. Es muy difícil sostener en el tiempo un mismo nivel o uno creciente. El nivel de algunos jugadores del plantel necesita una evolución y yo soy el encargado. Se logra hablando con ellos y trabajando. Tienen que recuperar su mejor versión y esa es mi responsabilidad. Confío mucho en ellos", indicó el entrenador.
Por último, pero no menos importante, lamentó que la vuelta frente a Alianza Lima no tenga público en Coquimbo debido a una sanción de parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).
"Jugar a puertas cerradas ya lo vivimos en pandemia. Es bastante desagradable y es lo que toca. Tenemos como objetivo pasar de ronda y tenemos que sobreponernos a todo, incluso a jugar sin nuestra gente. Ellos están siempre con nosotros", dijo.
En Alianza también se manifiestan
Por el lado de Alianza Lima, el técnico Néstor Gorosito se manifestó no precisamente por el empate, sino por su continuidad en La Victoria.
"Solo faltan firmar los papeles. Estoy sumamente contento de estar con estos colores y defenderlos", mencionó en relación a su inminente renovación de contrato.
