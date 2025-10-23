Terrible golpe: Marcos Rojo fracturó a su propio compañero con un codazo en partido ante Flamengo [VIDEO]

El último miércoles, Racing perdió 1-0 ante Flamengo en Río de Janeiro por la ida de semifinales en la Copa Libertadores 2025. Aunque no fue lo único que lamentó del partido.

Resulta que Marcos Rojo, defensa central de Racing Club, lesionó a su propio compañero Santiago Sosa con un duro golpe y este último se pierde así lo que será la vuelta de la llave, la cual se juega la próxima semana en la ciudad de Avellaneda.

La lamentable acción de Rojo frente a Sosa se dio a poco del tiempo de descuento de la segunda parte. Hubo una pelota al aire y es de esta manera que los dos futbolistas fueron por la misma.

Marcos Rojo y una desafortunada acción con Santiago Sosa. | Fuente: ESPN

Racing sin Sosa en la vuelta

Es así que la mala fortuna fue parte de Sosa, quien recibió un fuerte codazo de parte del internacional con la Selección de Argentina, exBoca Juniors.

Por lo mismo es que tuvo que ser atendido por el cuerpo médico de la 'Academia' en pleno campo del Estadio Maracaná y después salió del terreno de juego. A raíz de ello es que el club emitió un comunicado.

"Santiago Sosa fue trasladado anoche a un Centro médico donde se le realizaron estudios. El jugador quedó en observación, fue dado de alta esta mañana, y presenta una fractura de seno maxilar superior derecho", es lo que indica Racing.

Además, agregaron que su futbolista "será evaluado en Buenos Aires por un cirujano máxilo facial para determinar la conducta terapéutica".

En tanto, hay que tener en cuenta que medios argentinos reportaron que la presencia de Sosa para la vuelta está prácticamente descartada. La revancha será el miércoles 29 de octubre.