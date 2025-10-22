Partidos de hoy, jueves 23 de octubre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga1 y Copa Libertadores

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Sporting Cristal vs. Universitario por la Liga1 Te Apuesto. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.
Programación de los partidos de hoy, jueves 23 de octubre del 2025: horarios y guía de canales
Partidos de hoy, Liga1 Te Apuesto – PERÚ
8:00 p.m. Sporting Cristal vs. Universitario – L1MAX, L1 Play, Fanatiz
Partidos de hoy, Copa Libertadores – Conmebol
7:30 p.m. LDU Quito vs. Palmeiras – Disney+, ESPN
Partidos de hoy, Copa Sudamericana – Conmebol
5:00 p.m. U. de Chile vs. Lanús – DSports, DGO, Disney+, ESPN
Partidos de hoy, Central American Cup – Concacaf
9:00 p.m. Alajuelense vs. Deportivo Olimpia – Disney+ Premium
Partidos de hoy, Europa League – UEFA
11:45 a.m. Braga vs Estrella Roja – Disney+ Premium
11:45 a.m. Brann vs Rangers – Disney+ Premium
11:45 a.m. Fenerbahce vs Stuttgart – Disney+ Premium, ESPN 7
11:45 a.m. Feyenoord vs Panathinaikos – Disney+ Premium, ESPN 4
11:45 a.m. Genk vs Betis – Disney+ Premium, ESPN 2
11:45 a.m. Go Ahead Eagles vs Aston Villa – Disney+, ESPN
11:45 a.m. Lyon vs Basilea – Disney+, ESPN 3
11:45 a.m. Salzburgo vs Ferencvaros – Disney+ Premium
11:45 a.m. Steaua Bucarest vs Bolonia – Disney+ Premium, ESPN 5
2:00 p.m. Celta vs Niza – Disney+, ESPN 3
2:00 p.m. Celtic vs Sturm – Disney+ Premium, ESPN 4
2:00 p.m. Friburgo vs Utrecht – Disney+ Premium
2:00 p.m. Lille vs PAOK – Disney+ Premium, ESPN 5
2:00 p.m. Maccabi Tel Aviv vs Midtjylland – Disney+ Premium
2:00 p.m. Malmo vs Dinamo Zagreb – Disney+ Premium, ESPN 7
2:00 p.m. Nottingham Forest vs Porto – Disney+ Premium, ESPN 3
2:00 p.m. Roma vs Viktoria Plzen – Disney+, ESPN
2:00 p.m. Young Boys vs Ludogorets – Disney+ Premium
Partidos de hoy, Conference League
11:45 a.m. Shakhtar Donetsk vs. Legia Warszawa – Disney+ Premium
11:45 a.m. Rapid Wien vs. Fiorentina – Disney+ Premium
11:45 a.m. HNK Rijeka vs. Sparta Praha – Disney+ Premium
11:45 a.m. Braidablik UBK vs. KuPS – Disney+ Premium
11:45 a.m. AEK FC vs. Aberdeen – Disney+ Premium