Partidos de hoy, jueves 23 de octubre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga1 y Copa Libertadores

Diego Figueroa Loayza

·

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, jueves 23 de octubre del 2025.

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Sporting Cristal vs. Universitario por la Liga1 Te Apuesto. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.


Programación de los partidos de hoy, jueves 23 de octubre del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Liga1 Te Apuesto – PERÚ

8:00 p.m. Sporting Cristal vs. Universitario – L1MAX, L1 Play, Fanatiz

Partidos de hoy, Copa Libertadores – Conmebol

7:30 p.m. LDU Quito vs. Palmeiras – Disney+, ESPN

Partidos de hoy, Copa Sudamericana – Conmebol

5:00 p.m. U. de Chile vs. Lanús – DSports, DGO, Disney+, ESPN

Partidos de hoy, Central American Cup – Concacaf

9:00 p.m. Alajuelense vs. Deportivo Olimpia – Disney+ Premium


Partidos de hoy, Europa League – UEFA

11:45 a.m. Braga vs Estrella Roja – Disney+ Premium

11:45 a.m.  Brann vs Rangers – Disney+ Premium

11:45 a.m.  Fenerbahce vs Stuttgart – Disney+ Premium, ESPN 7

11:45 a.m.  Feyenoord vs Panathinaikos – Disney+ Premium, ESPN 4

11:45 a.m.  Genk vs Betis – Disney+ Premium, ESPN 2

11:45 a.m.  Go Ahead Eagles vs Aston Villa – Disney+, ESPN

11:45 a.m.  Lyon vs Basilea – Disney+, ESPN 3

11:45 a.m. Salzburgo vs Ferencvaros – Disney+ Premium

11:45 a.m. Steaua Bucarest vs Bolonia – Disney+ Premium, ESPN 5

2:00 p.m. Celta vs Niza – Disney+, ESPN 3

2:00 p.m. Celtic vs Sturm – Disney+ Premium, ESPN 4

2:00 p.m. Friburgo vs Utrecht – Disney+ Premium

2:00 p.m. Lille vs PAOK – Disney+ Premium, ESPN 5

2:00 p.m. Maccabi Tel Aviv vs Midtjylland – Disney+ Premium

2:00 p.m. Malmo vs Dinamo Zagreb – Disney+ Premium, ESPN 7

2:00 p.m. Nottingham Forest vs Porto – Disney+ Premium, ESPN 3

2:00 p.m. Roma vs Viktoria Plzen – Disney+, ESPN

2:00 p.m. Young Boys vs Ludogorets – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Conference League

11:45 a.m. Shakhtar Donetsk vs. Legia Warszawa – Disney+ Premium

11:45 a.m.  Rapid Wien vs. Fiorentina – Disney+ Premium

11:45 a.m.  HNK Rijeka vs. Sparta Praha – Disney+ Premium

11:45 a.m.  Braidablik UBK vs. KuPS – Disney+ Premium

11:45 a.m.  AEK FC vs. Aberdeen – Disney+ Premium


Partidos de hoy Fútbol en vivo Copa Libertadores Liga 1 Liga 1 Te Apuesto Copa Sudamericana Europa League Copa Argentina Conference League

