¡Retumbó el Maracaná! Jorge Carrascal anotó el 1-0 de Flamengo ante Racing en la Libertadores (VIDEO)

Jorge Carrascal marcó su primer gol en la Copa Libertadores 2025 ante Racing
Jorge Carrascal marcó su primer gol en la Copa Libertadores 2025 ante Racing | Fuente: Flamengo
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

A poco del final, Marcos Rojo no logró desviar el remate de Jorge Carrascal y Flamengo se puso en ventaja en la semifinal de Copa Libertadores.

Flamengo y Racing Club se enfrentaron este miércoles por la semifinal ida de la Copa Libertadores 2025 en el Estadio Maracaná, en Río de Janeiro. El conjunto brasileño logró resolver la llave a su favor con un tanto sobre los últimos minutos que concretó el mediocampista colombiano Jorge Carrascal.

El duelo cumplió con la expectativa de alto voltaje siendo protagonizada por brasileños y argentinos. Flamengo tuvo el dominio del partido y contó con la mayor cantidad de ocasiones de gol, no obstante, la figura del portero Facundo Cambeses sostenía a la 'Academia'.

Tras goles anulados a Racing y el 'Mengao', por infracción previa y un fuera de lugar, respectivamente, el gol se hizo esperar hasta los 88' cuando apareció Jorge Carrascal.

Carrascal y el triunfo de Flamengo

En los últimos minutos del tiempo regular, con Racing aferrándose a mantener el resultado, Jorginho logró pasar el balón para Jorge Carrascal y el ex River Plate habilitó en profundidad a Bruno Henrique.

El brasileño remató, pero nuevamente salvó Cambeses con un espectacular bloqueo con todo el cuerpo. El rebote no logró ser rechazado por la zaga argentina y disparó de primeras Jorge Carrascal. Marcos Rojo llegó a desviar el esférico, pero este terminó entrando a la portería para que signifique el 1-0.

Primer gol del volante colombiano en la actual Copa Libertadores, torneo para que fue fichado procedente del Dynamo ruso. Carrascal registra ya dos goles y cuatro asistencias con los rojinegros.

Así fue el gol de Carrascal para el 1-0 de en la semifinal de Copa Libertadores
Así fue el gol de Carrascal para el 1-0 de en la semifinal de Copa Libertadores | Fuente: ESPN

Flamengo vs Racing Club: así formaron en la Copa Libertadores

Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian de Arrascaeta; Luiz Araújo, Jorge Carrascal y Pedro. DT: Filipe Luis.

Racing Club: Facundo Cambeses; Nazareno Colombo, Santiago Sosa, Marcos Rojo; Gastón Martirena, Bruno Zuculini, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Tomás Conechny, Santiago Solari y Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

