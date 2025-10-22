¡Retumbó el Maracaná! Jorge Carrascal anotó el 1-0 de Flamengo ante Racing en la Libertadores (VIDEO)

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Flamengo y Racing Club se enfrentaron este miércoles por la semifinal ida de la Copa Libertadores 2025 en el Estadio Maracaná, en Río de Janeiro. El conjunto brasileño logró resolver la llave a su favor con un tanto sobre los últimos minutos que concretó el mediocampista colombiano Jorge Carrascal.

El duelo cumplió con la expectativa de alto voltaje siendo protagonizada por brasileños y argentinos. Flamengo tuvo el dominio del partido y contó con la mayor cantidad de ocasiones de gol, no obstante, la figura del portero Facundo Cambeses sostenía a la 'Academia'.

Tras goles anulados a Racing y el 'Mengao', por infracción previa y un fuera de lugar, respectivamente, el gol se hizo esperar hasta los 88' cuando apareció Jorge Carrascal.

Carrascal y el triunfo de Flamengo

En los últimos minutos del tiempo regular, con Racing aferrándose a mantener el resultado, Jorginho logró pasar el balón para Jorge Carrascal y el ex River Plate habilitó en profundidad a Bruno Henrique.

El brasileño remató, pero nuevamente salvó Cambeses con un espectacular bloqueo con todo el cuerpo. El rebote no logró ser rechazado por la zaga argentina y disparó de primeras Jorge Carrascal. Marcos Rojo llegó a desviar el esférico, pero este terminó entrando a la portería para que signifique el 1-0.

Primer gol del volante colombiano en la actual Copa Libertadores, torneo para que fue fichado procedente del Dynamo ruso. Carrascal registra ya dos goles y cuatro asistencias con los rojinegros.

Flamengo vs Racing Club: así formaron en la Copa Libertadores

Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian de Arrascaeta; Luiz Araújo, Jorge Carrascal y Pedro. DT: Filipe Luis.

Racing Club: Facundo Cambeses; Nazareno Colombo, Santiago Sosa, Marcos Rojo; Gastón Martirena, Bruno Zuculini, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Tomás Conechny, Santiago Solari y Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.