Dice presente: Cusco FC aseguró su clasificación en la próxima edición de la Copa Libertadores

Cusco FC peleó, en su momento, la punta del Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto. Sin embargo, el éxito lo alcanzó Universitario, aunque será parte de la Copa Libertadores de la próxima temporada.

Resulta que con su triunfo 1-0 sobre Atlético Grau el sábado pasado en el Estadio Garcilaso de la Vega, Cusco FC aseguró su participación en la Copa Libertadores. "Bienvenido Cusco nuevamente a la CONMEBOL Libertadores. Uno de los representantes de Perú para la edición 2026", fue lo que indicó el torneo, en sus redes sociales, a modo de bienvenida.

No todo quedó allí porque fue el mismo Cusco el que destacó lo que será su participación en el campeonato continental.

🔝🇵🇪 ¡Bienvenido #Cusco nuevamente a la CONMEBOL #Libertadores! Uno de los representantes de Perú para la edición 2026. #GloriaEterna pic.twitter.com/xuGPCI9CJD — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) October 27, 2025

La Copa Libertadores y Cusco FC

"Después de 6 años, regresamos al lugar donde merecemos estar: entre los grandes de Sudamérica. Un logro de entrega, fe y amor por nuestros colores. Gracias a nuestros sponsors y las familias cusqueñas por creer siempre", mencionaron.

Lo que resta ahora es conocer cómo irá el cuadro cusqueño a la Libertadores: cómo Perú 2, Perú 3 o Perú 4 (estos dos últimos van a las etapas previas).

El equipo que se ubique en el segundo puesto de la tabla acumulada avanzará directamente a la final de los playoffs. Hasta el desarrollo de la fecha 16, esa casilla le corresponde a Cusco FC (66 puntos en el Acumulado).

Los clubes que se ubiquen en el tercer y cuarto puesto de la tabla acumulada avanzarán a la semifinal de los playoffs. Actualmente, el tercero es Alianza Lima (61) y el cuarto es el FBC Melgar (55).

Con Cusco FC, ¿cómo se definen los clasificados a la Libertadores?

Por ello es que habrá una semifinal ida y vuelta -de momento- entre Alianza Lima y el 'León del Sur'. Aquí se tomará en cuenta la diferencia de goles en el global si hay empate de resultados y en caso esto persista la serie se resolverá en los penales.

El vencedor clasifica a la final de los playoffs, en la que esperaría Cusco FC. El ganador será el subcampeón nacional y, por tanto, clasificará a la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026 como Perú 2. El perdedor del playoff final llega como Perú 3 y el perdedor de la semifinal como Perú 4.