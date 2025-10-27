Orgulloso de Universitario: Jean Ferrari y su mensaje por el tricampeonato crema en la Liga1

El tricampeonato es una realidad. El pueblo de Universitario festeja luego de lo que fue la victoria 2-1 sobre ADT en Tarma, lo que permitió que el plantel logre la Liga1 Te Apuesto por tercera vez consecutiva.

En gran parte de este 2025, el administrador provisional de Universitario de Deportes fue Jean Ferrari, aunque después dejó su puesto para ir a la Federación Peruana de Fútbol y en su reemplazo llegó Franco Velazco. Pese a estar lejos de la 'U', el también exjugador crema vivió el nuevo título merengue a su estilo.

"Ha sido un año complejo, con toma de decisiones difíciles, pero con la convicción q siempre se puede ser mejor. Hoy veo a la 'U' de lejos y me llena d orgullo. Felicitaciones a todos por este gran logro", escribió Ferrari en su cuenta de X.

Ha sido un año complejo, con toma de decisiones difíciles pero, con la convicción q siempre se puede ser mejor. Hoy veo a la U d lejos y me llena d orgullo, felicitaciones a todos x este gran logro.

Ahora el reto es + grande xq es por nuestro amado Perú, vamos por la gloria. — Jean Ferrari (@jferrari5) October 27, 2025

Jean Ferrari y el tricampeonato de Universitario

Además, indicó que esperar lograr el éxito en la Videna con la bicolor rumbo al Mundial 2030. Lo tiene claro.

"Ahora el reto es más grande xq es por nuestro amado Perú. Vamos por la gloria", agregó el también exjugador del elenco merengue.

Hay que tener en cuenta que en su carrera profesional como futbolista, Jean Ferrari sabe también lo que es ser ganador con la camiseta de Universitario. Lo hizo en el Torneo Apertura del año 1998.

En tanto, en su paso por el deporte rey dentro de los canchas, visitó otras indumentarias como las de Sporting Cristal, San Agustín, Extremadura, América de Cali, Cienciano, Deportivo Municipal, FBC Melgar y más.

Universitario celebra su segundo 'tri'

Otro de los que habló fue del delantero Alex Valera, quien es el goleador de Universitario en lo que va de temporada de la Liga1 con 16 goles. Le quedan dos partidos en este 2025.

"Este es un triunfo de todos, acá la estrella es el equipo. Fue un partido complicado, en un campo duro y, si bien se nos complicó al final, supimos aprovechar las opciones de gol que se nos presentaron", indicó.