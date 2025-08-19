Estudiantes vs. Cerro Porteño: ¿a qué hora juegan y dónde ver la vuelta de octavos en Copa Libertadores?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Estudiantes vs. Cerro Porteño se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO esta semana en el marco de la vuelta de octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

El elenco de Estudiantes de La Plata, que culminó como líder de su grupo en la fase inicial por sobre Botafogo y Universidad de Chile, logró en la 1-0 contra Cerro Porteño un 1-0 a su favor de cara a la revancha, contra un Cerro Porteño que llegaba en un gran momento y había logrado superar una dura fase de grupos.

Pese al triunfo de Estudiantes, la gran figura del duelo de ida fue el exinternacional uruguayo Fernando Muslera, llegado esta temporada a la portería del equipo platense y que, a sus 39 años y tras más de 15 temporadas consecutivas en Italia y Turquía, regresó al Río de la Plata en busca de la gloria continental.

¿Cómo llegan Estudiantes y Cerro Porteño a la vuelta de octavos en la Copa Libertadores?

El 'pincharrata' viene de perder 2-1 contra Banfield en la liga argentina. Por su parte, el club paraguayo le ganó 4-3 a Guaraní en el fútbol paraguayo.

¿Cuándo y dónde juegan Estudiantes vs Cerro Porteño en vivo por la vuelta de los octavos de la Copa Libertadores 2025?



El partido está programado para el miércoles 20 de agosto en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi. El recinto tiene una capacidad para 32,530 espectadores.



¿A qué hora juegan Estudiantes vs Cerro Porteño en vivo por la vuelta de los octavos de la Copa Libertadores 2025?



¿Dónde ver el Estudiantes vs Cerro Porteño en vivo por TV y streaming?

El partido de Estudiantes contra Cerro Porteño será transmitido por ESPN y Disney+. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Estudiantes vs Cerro Porteño: alineaciones posibles

Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González, Facundo Rodríguez; Santiago Arzamendia, Alexis Castro, Santiago Ascacibar, Cristian Medina, Tiago Palacios; Edwin Cetré y Guido Carrillo.

Cerro Porteño: Alexis Martín; Rodrigo Gómez, Matías Pérez, Lucas Quintana, Blas Riveros; Fabricio Domínguez, Jorge Morel, Wilder Viera, Ignacio Aliseda; Juan Iturbe y Jonatan Torres.

(Con información de EFE)