Partidos de hoy, miércoles 20 de agosto del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Copa Libertadores y Sudamericana

Partidos de hoy, miércoles 20 de agosto del 2025: revisa la programación de la fecha
Partidos de hoy, miércoles 20 de agosto del 2025: revisa la programación de la fecha
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, miércoles 20 de agosto del 2025.

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Alianza Lima vs Universidad Católica por la Copa Libertadores. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial para este miercoles 20 de agosto y revisa los resultados en directo.

Programación de los partidos de hoy, miércoles 20 de agosto del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Copa Libertadores - Conmebol

5:00 p.m. | Estudiantes vs Cerro Porteño - ESPN, Disney+
7:30 p.m. | Internacional vs Flamengo - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Copa Sudamericana - Conmebol

5:00 p.m. | Cienciano vs Bolívar - ESPN 2, Disney+
7:30 p.m. | Independiente vs Universidad de Chile, ESPN 2, Disney+
7:30 p.m. | Universidad Católica vs Alianza Lima - DSports, DGO

Partidos de hoy, Champions League - UEFA

2:00 p.m. | Celtic vs Kairat - ESPN 2, Disney+
2:00 p.m. | Basilea vs Copenhague - ESPN 4, Disney+
2:00 p.m. | Fenerbahce vs Benfica - ESPN, Disney+
2:00 p.m. | Bodo Glimt vs Sturm Graz - ESPN 5, Disney+

Partidos de hoy, Central American Cup - Concacaf

7:00 p.m. | La Chorrera vs Saprissa - Disney+
9:00 p.m. | Real España vs Diriangén FC - Disney+
9:00 p.m. | Cartaginés vs Verdes FC - Disney+

Partidos de hoy, Copa - Ecuador

3:00 p.m. | 9 de octubre vs Técnico Universitario - DSports 4, DGO

Partidos de hoy, Leagues Cup - Concacaf

7:00 p.m. | Inter Miami vs Tigres - Apple TV
8:00 p.m. | Toluca vs Orlando City - Apple TV
10:00 p.m. | Seattle Sounders vs Puebla - Apple TV
10:45 p.m. | LA Galaxy vs Pachuca - Apple TV

Partidos de hoy, Serie A - Brasil

5:00 p.m. | Juventude vs Vasco da Gama - L1 Play

