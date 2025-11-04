Copa Libertadores 2025: inicia la venta de entradas general para la final Palmeiras vs. Flamengo

Palmeiras y Flamengo serán los protagonistas de la gran final de la Copa Libertadores 2025 que se disputará el sábado 29 de noviembre en el Estadio Monumental ‘U’ Marathon en Lima (Perú). Por segunda vez en la historia, el recinto de Universitario de Deportes será el escenario para definir el título continental.

Acercándose cada vez más el día del partido, la Conmebol dio a conocer que este martes 4 de noviembre inicia la venta de entadas al público general para la final de la Copa Libertadores 2025.

Los aficionados que deseen adquirir los boletos para el Flamengo vs. Palmeiras, podrán hacerlo únicamente en la web libertadores.eleventickets.com .

La venta de entradas al público general arrancará desde las 14 horas (2:00 p.m.) de Perú y las 16 horas de Brasil y Argentina.

Final de Copa Libertadores 2025: ¿cuál es el precio de las entradas?

Sector Occidente (CAT 1) – Bloques A, B, C, D, E y F: 320 dólares (1 120 soles)

Sector Oriente (CAT 2) – Bloques A, B, C, D, E y F: 200 dólares (700 soles)

* Tribuna Norte (CAT 3) - Flamengo: 95 dólares (335 soles)

* Tribuna Sur (CAT 4) - Palmeiras: 95 dólares (335 soles)





* Tribunas exclusivas para los clubes finalistas

* Los precios en soles son referenciales al tipo de cambio al momento de la publicación (4 de noviembre)

Fuente: Conmebol

¿Cómo comprar entradas para la final de la Copa Libertadores 2025 en Lima?

La Conmebol habilitó un proceso de inscripción para acceder a la venta de entradas para la final de la Copa Libertadores. Entre el lunes 27 y el jueves 30 de octubre, los usuarios escogieron una tribuna de su elección.

Tras cumplir con ese registro, los interesados quedaron habilitados para realizar la compra mediante la plataforma elegida. Vale señalar que la organización dispuso que cada usuario podrá comprar hasta un máximo 4 entradas y estas deberán correponder al sector que selecionaron en el registro.

La final de la Copa Libertadores 2025 se disputará el sábado 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima, en Perú. El partido entre Palmeiras y Flamengo comenzará a las 16 horas de Perú (4:00 p.m.) y a las 18 horas de Brasil y Argentina.