El espectáculo le salió caro: Racing recibió dura sanción por recibimiento que tuvo contra Flamengo

Racing quedó fuera de la Copa Libertadores la semana pasada al empatar sin goles con Flamengo de local, con lo que en el global cayó 1-0 en semifinales del campeonato continental. Sin embargo, además de la derrota recibió una sanción por el actuar de su hinchada.

Para este duelo en el Estadio El Cilindro, la barra de Racing Club preparó un impresionante recibimiento, aunque esto le costó caro a la 'Academia'. Ahora, la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APREVIDE) aplicó una dura sanción por el uso de pirotécnicos contra el 'Mengao'.

"Disponer la clausura total, por los próximos tres (3) encuentros futbolísticos, de los sectores de populares, plateas, palcos y de cualquier otro espacio habilitado para albergar concurrentes en el Estadio Presidente Perón, correspondientes a los torneos organizados por la Asociación de Fútbol Argentino", es lo que indican por medio de un comunicado sobre Racing.

Así fue el recibimiento de la hinchada de Racing Club. | Fuente: ESPN

Un Racing sancionado en Argentina

No todo quedó allí, debido a que también fue castigado cuando su fiel hinchada regrese a las tribunas.

"Establecer que cuando el Club actúe en condición de local, los próximos tres (3) encuentros futbolísticos posteriores a la sanción dispuesta al artículo anterior, se desarrollarán sin la presencia de bombos, trompetas, tirantes, telones, banderas ni ningún otro elemento que requiera autorización previa", mencionaron.

De esta manera, por el momento, Racing Club no tendrá el apoyo de sus fanáticos en las gradas de cara a una de las próximas dos jornadas de la fase de grupos del Clausura 2025 en la Liga Profesional; contra Defensa y Justicia en casa (luego visita a Newell's).

Por otra parte, el entrenador Gustavo Costas se lamentó por no meter a sus dirigidos a la gran final de la Copa Libertadores de la presente temporada.

"La verdad que no tengo muchas ganas de hablar... y menos del partido. Los chicos dejaron todo y voy con ello a la guerra", indicó el DT, con pasado en Alianza Lima, en conferencia de prensa.