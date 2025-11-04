Confirmado: Conmebol oficializó el horario de la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo en Lima

La final de la Copa Libertadores 2025 será en Lima. Y es que el sábado 29 de noviembre chocarán Palmeiras y Flamengo en el Estadio Monumental U Marathon.

En relación ello es que se ha confirmado el horario para lo que será el partidazo entre Palmeiras contra el elenco de Flamengo en la capital peruana. El mismo fue oficializado por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) por medio de una publicación en redes sociales.

"Horario confirmado para la Final de la CONMEBOL Libertadores! 16:00 horas de Lima: 18:00 horas de Brasil", es lo que indica el máximo ente del fútbol sudamericano respecto al cotejo entre brasileros.

Además, a partir de este martes 4 de noviembre, inició la venta general de entradas para el cotejo en el recinto de Universitario de Deportes, el tricampeón del fútbol peruano.

Final de Copa Libertadores 2025: precio de las entradas

Sector Oriente (CAT 2) – Bloque C: 200 dólares (680 soles)

Sector Oriente (CAT 2) – Bloque D: 200 dólares (680 soles)

Sector Occidente (CAT 1) – Bloque B: 320 dólares (1 088 soles)

Sector Occidente (CAT 1) – Bloque E: 320 dólares (1 088 soles)

¿Cómo comprar entradas para la final de la Copa Libertadores 2025?

Conmebol habilitó un proceso de inscripción para acceder a la preventa de entradas para la final de la Copa Libertadores. Entre el lunes 27 y el jueves 30 de octubre, los usuarios escogieron una tribuna de su elección.

Tras cumplir con ese registro y siendo clientes de la tarjeta de crédito Mastercard BBVA Perú, patrocinador de la competición, los usuarios quedaban habilitados para realizar la compra en el siguiente enlace. Son cuatro boletos por usuario por los que se pueden comprar.

¿Dónde ver la final de la Copa Libertadores?

El partido de la final de la Copa Libertadores 2025 será transmitido vía TV en ESPN y Disney+. RPP lo tendrá en radio en los 89,7 FM y 730 AM.