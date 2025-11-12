¡Apareció 'Nazario'! Alex Valera remató de larga distancia y le dio el empate 1-1 a Perú ante Rusia (VIDEO)

Entró para tener una oportunidad y tras conseguir hacerse un espacio confirmó su gran presente. Alex Valera le dio el empate 1-1 a la Selección Peruana en el partido amistoso internacional FIFA que se disputó este miércoles ante Rusia en el Gazprom Arena, en San Petersburgo.

Perú sostuvo su segundo compromiso en el ciclo de Manuel Barreto como entrenador interino de la 'Bicolor'. Para un partido en el que la 'Bicolor' tuvo dificultades para llegar hasta Rusia, lo que obligó a contar con solo un día de entrenamientos, la visita caía rápidamente por un error de Gallese con complicidad de Miguel Araujo.

La Selección Peruana no tenía las posibilidades de complicar a un rival ágil y se sostuvo en Pedro Gallese para que la distancia no sea mayor. Tras ello, los ingresos en el segundo tiempo fueron importantes para posicionarse en campo contrario y uno de ellos fue Alex Valera.

Alex Valera y el gol con la Selección Peruana

Alex Valera ingresó a los 60’ junto a Kevin Quevedo y Yordy Reyna, un refresco para el equipo en ataque que tuvo resultado positivo. La agresividad del seleccionado cambió y fue el factor para que llegue la igualdad.

Sobre los 81’, Jairo Concha jugó una pelota desde el mediocampo, encontrando a Quevedo. El atacante de Alianza Lima tocó de primera para Alex Valera, quien desde 30 metros al arco controló de zurda y envió un potente disparo para convertir el empate 1-1.

Golazo de Alex Valera que sorprendió al portero Matvey Safonov, quien pertenece a las filas del PSG. El arquero no había tenido mucha exigencia previo al tanto y el disparo rápido no le permitió reaccionar a tiempo.

Es el cuarto gol de ‘Nazario’ Valera con la Selección Peruana, todos en cotejos amistosos En 2022 el delantero de Universitario le convirtió a Panamá, Jamaica y Paraguay.

Así fue el golazo de Alex Valera para el 1-1 de Perú frente a Rusia | Fuente: Movistar Deportes

Perú vs Rusia: así formaron en el amistoso FIFA

Perú: Pedro Gallese (c); Matías Lazo, Miguel Araujo, Renzo Garcés, Marcos López; Martín Távara, Erick Noriega, Jairo Concha; César Inga, Maxloren Castro y Adrián Ugarriza. DT: Manuel Barreto.

Rusia: Matvey Safonov; Ilya Vakhania, Maksim Osipenko, Viktor Melekhin, yuri Gorshkov; Yegor Prutsev, Nail Umyarov, Aleksey Batrakov; Aleksei Miranchuk, Aleksandr Golovin (c) e Ivan Sergeev. DT: Valeriy Karpin.