Presidente de Conmebol asegura que Lima "siempre estuvo firme" para la final de la Libertadores: "Va a ser un partido histórico"

El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, se reunió en Palacio de Gobierno con el presidente José Jerí a dos semanas de la final de la Copa Libertadores 2026, a disputarse el sábado 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Ate.

"Hoy tenemos más del 80% del estadio vendido, lo cual implica que por lo menos habrá unas 60.000 personas dentro del estadio que vienen del extranjero, además de los ciudadanos peruanos que van a poder también acceder a la fiesta", indicó en diálogo exclusivo con RPP.

Domínguez aseguró que la reunión con el jefe de Estado se dio para darle "continuidad al compromiso" del Perú para albergar la final en la capital, motivo por el cual la Conmebol también reafirmó que el encuentro se lleve a cabo en Lima.

"Siempre estuvo firme, en ningún momento estuvo en duda. Bueno, y hoy se ratifica de que en ningún momento hubo ningún tipo de dudas, por el contrario, diría yo, esta fue la reunión final que necesitábamos", comentó.

Domínguez comentó que las delegaciones de Flamengo y Palmeiras, los equipos finalistas, llegarán al Perú a partir del miércoles 26. Recordó que, en este partido, tanto el 'Mengao' como el 'Verdao' se disputarán el privilegio de ser el primer club brasileño en ganar cuatro veces la Copa Libertadores.

"Estén expectantes, les prometo de que esto va a ser un partido de fútbol histórico, con hoy en día los dos finalistas, por ende, los dos mejores equipos actualmente del continente, uno de ellos va a tener la cuarta oportunidad de levantar el trofeo", sostuvo.

Asimismo, frente a versiones que sitúan una futura final en una sede fuera de Sudamérica, Domínguez afirmó que la edición de este año no será la última en jugarse en el continente; pero afirmó que sí ha habido interés desde el exterior por albergar este evento, como ocurrió en el 2018.

"Cuando se hizo la final en España fue de una convocatoria increíble. Hay países que han mostrado su interés, pero todavía no entró a una discusión seria. Hay un interés, lo cual demuestra una vez más ofertas, propuestas, y que demuestran el interés que, en este momento, el privilegio lo va a tener Lima", sostuvo.

Mundial de 64 selecciones

Por otro lado, Domínguez se refirió a su propuesta para aumentar a 64 el número de selecciones participantes en la Copa Mundial de la FIFA con miras al 2030, edición en la que se celebrarán los 100 años del torneo más prestigioso del deporte.

"El Mundial de los 100 años es un mundial diferente, y creo que tenemos que preparar desde FIFA algo diferente, darle la oportunidad a que más países puedan participar de un campeonato, que hasta inclusive en los términos de organización y de fixture y de calendario, es más cómodo tener 64 que 48. Creemos que el 2030 no puede ser un Mundial más, tiene que ser un Mundial completamente distinto", remarcó.