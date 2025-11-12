"Estoy contento con cómo jugamos": el análisis de Manuel Barreto sobre el empate 1-1 de Perú con Rusia

La Selección Peruana empató 1-1 con Rusia este miércoles en San Petersburgo por el amistoso internacional FIFA. En el segundo partido al mando de Manuel Barreto como entrenador interino, la ‘Bicolor’ logró una igualdad llegando al gol gracias a Alex Valera a los 81’.

Tras el cotejo, Manuel Barreto brindó declaraciones en conferencia de prensa y señaló que tenía estudiado el estilo de juego de su rival para generarle complicaciones en el segundo tiempo.

“No se puede presionar durante 90 minutos sin descanso. Hay que bajar el ritmo a veces, controlar más el balón. Vi el partido de Bolivia contra Rusia, en un momento dado se desesperaron, lo que permitió a Rusia marcar tres goles. Podrían haber marcado más. Si un equipo no está preparado para presionar constantemente, no vale la pena”, dijo el estratega nacional.

Perú iguala ante Rusia como visitante

El entrenador explicó el plan de juego que propuso, destacando la tarea defensiva, la cual involucró a todos los elementos de campo.

“No solo estoy satisfecho, sino orgulloso de nuestra defensa. Nuestra idea era defender arriba. Rusia jugaba agresivamente en el centro del campo y teníamos que contrarrestarlo. En el primer tiempo nos faltó precisión”, mencionó.

Para Manuel Barreto, la Selección Peruana logró darle un giro al trámite del partido en el complemento, señalando la influencia de las variantes.

“En el segundo tiempo empezamos a jugar nuestro partido, se hizo más fácil, quizás gracias a los cambios. Incluso pudimos habernos puesto en ventaja al final. Fue un partido muy difícil y agotador, pero estoy contento con cómo jugamos”, dijo.

Perú enfrentará a Chile en Sochi el martes 18 de noviembre

La travesía de Perú para llegar a Rusia

La llegada a Rusia se complicó mucho para la Bicolor, que apenas contó con un día de entrenamiento en San Petersburgo, solo 7 horas después de arribar a la ciudad sede del cotejo.

El viaje desde Perú estuvo programado para el sábado 8 de noviembre, pero un contratiempo de salud con el piloto de la aerolínea retrasó un día la partida de la delegación. Esto también afectó las conexiones en Francia y Turquía y recién en la madrugada del martes pudo arribar a San Petersburgo.

"Quiero decir que hemos recorrido un largo camino. Ha sido un camino largo con muchos desafíos, pero hicimos todo lo posible para participar en esta celebración del fútbol, ​​para jugar contra un gran equipo ruso en un estadio magnífico. Estamos contentos de estar aquí y de jugar este partido histórico", sentenció Manuel Barreto.