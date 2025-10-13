Jean Ferrari se pronunció respecto a la posibilidad de que Lima pierda la sede de la final de la Copa Libertadores

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El pasado viernes, RPP pudo conocer que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) evalúa cambiar la sede de la final de la Copa Libertadores debido al panorama político y social que vive el país.

De esta manera, no está 100 % confirmado que Lima tenga la gran final de la Copa Libertadores 2025 programada para el sábado 29 de noviembre. Al respecto fue consultado el director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Jean Ferrari en Teledeportes.

"Quiero tratar de enviar un mensaje, dentro de mis posibilidades, de hacer un llamado a la calma. Pasamos por una situación compleja políticamente y eso afecta a todos; el sector fútbol no es uno que esté a un lado. Está incrustado en la problemática del país", dijo en relación a la Libertadores.

Botafogo es el vigente campeón de la Copa Libertadores. | Fuente: EFE

¿Lima sin final de la Copa Libertadores?

Posteriormente, el también exadministrador temporal de Universitario dijo que aguarda que las cosas se calmen para que todo regrese a la normalidad.

"Las cosas van a mejorar y cambiar. Si todos nos estamos en la misma línea (...) en abril hay elecciones y hay que tomar la mejor decisión", agregó.

Además, el dirigente de la Selección Peruana dio un mensaje de optimismo para lo que será la nueva etapa de la blanquirroja luego del interinato de Manuel Barreto. En noviembre se dará amistosos contra Chile y Rusia.

"A la hinchada le digo que vuelva a creer. Este es un momento de esperanza y hay que volver a creer. Que la nueva generación nos dará algo. Volvamos a creer", dijo Jean Ferrari.

La meta de Jean Ferrari en la FPF

Jean Ferrari, la semana pasada, dio cuenta de la línea que tiene en mente para lo que será su paso en la Federación Peruana de Fútbol.

"No se ha estado trabajando bajo una línea, no se ha estado trabajando bajo una ruta, ¿no? Entonces, yo hablaba de alguna manera con el encargado de desarrollo y, claro, simplemente era realización de competiciones (...) Yo he empezado a elaborar un plan que va al 2045", sostuvo.