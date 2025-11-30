¡Ya son 15! Los jugadores que ganaron la Copa Libertadores y la Champions League

Flamengo se consagró campeón de la Copa Libertadores 2025 en Lima al derrotar por 1-0 a Palmeiras en la gran final, levantando por cuarta vez en su historia el máximo trofeo de clubes del continente sudamericano.

Esto significó diversos sucesos importantes para muchos integrantes de Flamengo, como que Filipe Luis ganó la Copa Libertadores como jugador y entrenador, Bruno Henrique alcanzó su tercer trofeo, entre otros.

A nivel de clubes, entre los torneos más anhelados en todo el mundo están la Champions League y la Copa Libertadores. Con la gesta del ‘Mengao’ en el Estadio Monumental, aumentó a 15 la lista de futbolistas que consiguieron ganar ambos torneos.

El mediocampista italiano brasileño Jorginho logró el título continental con Flamengo y cuatro años atrás se consagró con el Chelsea en la Champions.

En el caso de Danilo, autor del gol del título, ya estaba presente en la lista selecta, sin embargo, se convirtió en el primer jugador en conseguir dos veces los dos grandes trofeos.

Futbolistas que ganaron la Copa Libertadores y la Champions League