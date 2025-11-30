¡Ya son 15! Los jugadores que ganaron la Copa Libertadores y la Champions League

Flamengo conquistó nuevamente la Copa Libertadores en Lima, con lo que Jorginho aumentó la lista de futbolistas que ganaron este torneo y la Champions League.
Flamengo se consagró campeón de la Copa Libertadores 2025 en Lima al derrotar por 1-0 a Palmeiras en la gran final, levantando por cuarta vez en su historia el máximo trofeo de clubes del continente sudamericano.
Esto significó diversos sucesos importantes para muchos integrantes de Flamengo, como que Filipe Luis ganó la Copa Libertadores como jugador y entrenador, Bruno Henrique alcanzó su tercer trofeo, entre otros.
A nivel de clubes, entre los torneos más anhelados en todo el mundo están la Champions League y la Copa Libertadores. Con la gesta del ‘Mengao’ en el Estadio Monumental, aumentó a 15 la lista de futbolistas que consiguieron ganar ambos torneos.
El mediocampista italiano brasileño Jorginho logró el título continental con Flamengo y cuatro años atrás se consagró con el Chelsea en la Champions.
En el caso de Danilo, autor del gol del título, ya estaba presente en la lista selecta, sin embargo, se convirtió en el primer jugador en conseguir dos veces los dos grandes trofeos.
Futbolistas que ganaron la Copa Libertadores y la Champions League
|FUTBOLISTA
|NACIONALIDAD
|TÍTULOS
|CAFÚ
|Brasil
|Copa Libertadores 1992, 1993 (Sao Paulo) y Champions League 2007 (AC Milan)
|JUAN PABLO SORÍN
|Argentina
|Champions League 1996 (Juventus) y Copa Libertadores 1996 (River Plate)
|DIDA
|Brasil
|Copa Libertadores 1997 (Cruzeiro) y Champions League 2003, 2007 (AC Milan)
|ROQUE JUNIOR
|Brasil
|Copa Libertadores 1999 (Palmeiras) y Champions League 2003 (AC Milan)
|WALTER SAMUEL
|Argentina
|Copa Libertadores 2000 (Boca Juniors) y Champions League 2010 (Inter de Milán)
|CARLOS TÉVEZ
|Argentina
|Copa Libertadores 2003 (Boca Juniors) y Champions League 2008 (Manchester United)
|RONALDINHO GAÚCHO
|Brasil
|Champions League 2006 (FC Barcelona) y Copa Libertadores 2013 (Atlético Mineiro)
|DAVID LUIZ
|Brasil
|Champions League 2012 (Chelsea) y Copa Libertadores 2022 (Flamengo)
|NEYMAR JR.
|Brasil
|Copa Libertadores 2011 (Santos) y Champions League 2015 (FC Barcelona)
|DANILO
|Brasil
|Champions League 2016, 2017 (Real Madrid) y Copa Libertadores 2011 (Santos), 2025 (Flamengo)
|RAFINHA
|Brasil
|Champions League 2013 (Bayern Munich) y Copa Libertadores 2019 (Flamengo)
|RAMÍRES
|Brasil
|Champions League 2012 (Chelsea) y Copa Libertadores 2020 (Palmeiras)
|JULIÁN ÁLVAREZ
|Argentina
|Copa Libertadores 2018 (River Plate) y Champions League 2023 (Manchester City)
|MARCELO VIEIRA
|Brasil
|Champions League 2014, 2016, 2017, 2018, 2022 (Real Madrid) y Copa Libertadores 2023 (Fluminense)
|JORGINHO
|Italia
|Champions League 2021 (Chelsea) y Copa Libertadores 2025 (Flamengo)
