Denuncian robo de celulares de hinchas de Flamengo durante celebraciones en Miraflores: “Se están aprovechando”

Por el momento, se desconoce si los incidentes han dejado detenciones durante las celebraciones. | Fuente: RPP

El parque Kennedy y sus alrededores se convirtieron en escenarios de fiesta luego que el Flamengo se coronara campeón de la última edición de la Copa Libertadores tras imponerse por 1-0 frente a Palmeiras en el Estado Monumental. Cientos de hinchas llegaron hasta Miraflores para celebrar el nuevo título del ‘Mengao’.

Sin embargo, no todo fue celebración. Un ciudadano chileno, quien también participó en las celebraciones, denunció que varios hinchas, incluido su padre, fueron víctimas del robo de sus celulares a manos de delincuentes peruanos en la 'Calle de Las Pizzas'.

“Están robando teléfonos. Le ha pasado a un brasilero, a otra mujer por allá y a mi papá le robaron el teléfono. Mi papá anda con un bastón y le robaron ahí mismo en el pasaje de la calle de Las Pizzas, se lo sacaron de la chaqueta. El que robó, yo lo pude ver y no era brasilero, era un peruano. Yo soy chileno. Se están aprovechando. […] No es para que venga otra persona a robar y menos si es peruano”, indicó.

Por otro lado, también se registraron durante la madrugada incidentes protagonizados por hinchas del ‘Fla’ y otros asistentes. Y es que, algunos de los aficionados ingresaron a locales de comida rápida y el personal policial tuvo que intervenir para despejar la zona.

Por el momento, se desconoce si los incidentes han dejado detenciones durante las celebraciones.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Gran cantidad de basura

Un equipo de RPP llegó hasta este punto miraflorino y constató la presencia de gran cantidad de botellas y residuos de bebidas alcohólicas. Sin embargo, personal de la Municipalidad del distrito ya se encontraba realizando las labores de limpieza.

Cabe destacar que, durante la madrugada, se mantuvo un importante contingente policial y la presencia de personal de Serenazgo de la Municipalidad de Miraflores, a fin de resguardar la integridad y seguridad de todos los ciudadanos brasileños.