Por una estrella más: Flamengo jugará su cuarta final de la Copa Libertadores en los últimos siete años

Flamengo va por una nueva Copa Libertadores, ahora de la mano del entrenador y exjugador Filipe Luis, quien sabe lo que es ser campeón en el 'Mengão'.

Resulta que en Flamengo viene de empatar a cero con Racing Club en Buenos Aires y con ello certificaron su pase a la gran final de la Copa Libertadores 2025, la cual será en Lima a fines de noviembre. Justamente, el elenco brasilero llegó a la marca de jugar cuatro finales de las últimas siete ediciones del campeonato continental.

Todo empezó en el año 2019 para Flamengo, cuando jugó en la capital peruana contra River Plate, en lo que fue la primera final única (sin ida y vuelta) de la Libertadores.

NA RAÇA. FOI ATÉ O FIM. ATÉ A ÚLTIMA GOTA DE SUOR!



ISSO AQUI É FLAMENGO PRA CARALH%@!#$%#$%¨#!!!!!!



SOMOS FINALISTAS DA LIBERTADORES DA AMÉRICA! PELOS NOSSOS! PELO TETRA!!!!#FIMDEJOGO pic.twitter.com/23ZMxHJogo — Flamengo (@Flamengo) October 30, 2025

Flamengo da la hora en la Libertadores

Allí, en el distrito limeño de Ate, el elenco que viste con camiseta rojinegra se impuso 2-1 con una espectacular remontada en el tiempo de descuento.

Luego tenemos que ir al 2021 en el partido contra Palmeiras. En el Centenario de Montevideo, el 'Mengao' tuvo la mala fortuna de perder contra el 'verdao' con un 2-1.

Al año siguiente es que Flamengo alcanzó, otra vez, la gran final de la Libertadores. Al frente tuvo al Athletico Paranaense en Guayaquil y se impuso gracias a un 1-0.

Ahora, en este 2025, el 'Fla' tiene la gran opción de lograr la cuarta Copa Libertadores de su historia (1981, 2019 y 2022). Va con todo y ya piensa en el partido clave.

Flamengo espera rival en la final de la Libertadores

Tras derrotar en el global a Racing, Flamengo dice presente en lo que será la gran final programada para el sábado 29 de noviembre en el Estadio Monumental U Marathon (Lima).

Su rival saldrá del vencedor entre LDU Quito y el Palmeiras. Hay que tener en cuenta que la ida quedó 3-0 a favor del conjunto ecuatoriano.