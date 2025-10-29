Impresionante el Cilindro: así recibieron a Racing y Flamengo en la semifinal de Libertadores (VIDEO)

Racing Club y Flamengo se enfrentan este miércoles en el Cilindro de Avellaneda por la semifinal vuelta de la Copa Libertadores 2025. La ‘Academia’ busca remontar el 1-0 de la ida para jugar el partido por el título y por ello su afición preparó un recibimiento sin precedentes.

Los hinchas de Racing habían anticipado que prepararían una bienvenida histórica para ambos equipos, con fuegos artificiales, banderolas y cánticos de apoyo para el elenco dirigido por Gustavo Costas.

Así, el público local se adueñó de la salida de los equipos y lanzó fuegos artificiales que formaron un marco impresionante, algo correspondiente a uno de los partidos más importantes en la historia del club en las últimas décadas.

El recibimiento a Racing en el Cilindro para enfrentar a Flamengo | Fuente: ESPN

¿Sanción para Racing?

Gustavo Costas no pudo ocultar su sorpresa por la bienvenida a los elencos, calificado como histórico en el fútbol argentino. El mismo técnico había pedido a sus hinchas generar un ambiente que también genere un impacto en Flamengo.

El sonido y el ambiente fueron ensordecedores, incluso el inicio del partido demoró unos minutos hasta que el humo de las bengalas termine por disiparse.

A pesar de la alegría de la hinchada de Racing, el club se expone a una sanción para sus próximos compromisos internacionales. Cuando se vivió algo similar en la Copa Sudamericana 2024, la Conmebol castigó a la ‘Academia’ jugando su siguiente partido como local a nivel internacional a puertas cerradas. A esto se sumó una multa económica de 140 mil dólares por diversas infracciones al Manual de Clubes de Conmebol.

También un organismo local (APreViDe) le redujo el aforo para un partido en el Cilindro por la liga de Argentina.

Racing quiere la remontada en Avellaneda para volver a jugar por la final de la Copa Libertadores, lo que no consigue desde 1967.

PARA VERLO MIL VECES: así fue el recibimiento de la hinchada de Racing en el Cilindro en la vuelta de la semi de la CONMEBOL #Libertadores.



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/C47ZtJto7Z — SportsCenter (@SC_ESPN) October 30, 2025

Racing vs Flamengo: así formaron en la Copa Libertadores

Racing Club: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Bruno Zuculini ©, Agustín Almendra; Santiago Solari, Tomás Conechny y Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian de Arrascaeta ©, Jorge Carrascal; Luiz Araújo y Gonzalo Plata. DT: Filipe Luís