Todo definido: Flamengo entrenará en Matute para la final de la Copa Libertadores 2025

La final de la Copa Libertadores 2025 está a la vuelta de la esquina. Y es que el 29 de noviembre Flamengo y Palmeiras juegan en el Estadio Monumental U Marathon (Lima) para definir al nuevo campeón.

Ante ello es que tanto Flamengo como Palmeiras empiezan a definir la logística para su llegada a la capital peruana. Por lo mismo es que se definieron las sedes de entrenamiento tanto del 'Mengao' como del elenco 'verdao'.

Flamengo, por la parte del 'rubonegro', hará sus trabajos en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute), sede de Alianza Lima para sus diversos cotejos en la Liga1 Te Apuesto.

🏆🇧🇷 Habrá un nuevo tetracampeón en la CONMEBOL #Libertadores. ¿Cuál agregará el parche a su camiseta?#GloriaEterna pic.twitter.com/ozsZh1nJhB — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) November 5, 2025

Palmeiras y Flamengo, protagonistas de la gran final

En tanto, el cuadro de la ciudad de Sao Paulo tendrá sus trabajos en la Villa Deportivo Nacional (Videna), ubicada en el distrito limeño de San Luis.

Por otra parte, desde la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) oficializaron el horario para la definición del nuevo campeón del continente.

"Horario confirmado para la Final de la CONMEBOL Libertadores! 16:00 horas de Lima: 18:00 horas de Brasil", es lo que indica el máximo ente del fútbol sudamericano respecto al cotejo entre brasileros.

También, a partir del pasado martes 4 de noviembre, inició la venta general de entradas para el cotejo en el recinto de Universitario de Deportes, el tricampeón del fútbol peruano.

Final de Copa Libertadores 2025: ¿cuál es el precio de las entradas?

Sector Occidente (CAT 1) – Bloques A, B, C, D, E y F: 320 dólares (1 120 soles)

Sector Oriente (CAT 2) – Bloques A, B, C, D, E y F: 200 dólares (700 soles)

* Tribuna Norte (CAT 3) - Flamengo: 95 dólares (335 soles)

* Tribuna Sur (CAT 4) - Palmeiras: 95 dólares (335 soles)